Παπασταύρου: Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα είναι σημαντική και οριζόντια, στόχος το πετρέλαιο να είναι κάτω από €1,75 το λίτρο
Παπασταύρου: Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα είναι σημαντική και οριζόντια, στόχος το πετρέλαιο να είναι κάτω από €1,75 το λίτρο
Πρόκειται για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να ναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου
Για τις δύο παρεμβάσεις στις οποίες θα προχωρήσει από αύριο η κυβέρνηση σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης μίλησε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να ναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα «την οποία αυτή την στιγμή μέσα σε αυτήν την παγκόσμια κρίση, πρέπει να τη διαφυλάξουμε», ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις περιοχές με το περισσότερο κρύο και τις περιοχές με τις περισσότερες ημέρες που έχουν κρύο.
«Μετρημένα, στοχευμένα, συγκεκριμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι οι παρεμβάσεις θα είναι σε δύο επίπεδα: «Η μια θα είναι η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι που είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτά και η δεύτερη θα είναι στην αντλία στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο.
Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «η ανακοίνωση θα είναι για τις 15 Οκτωβρίου με 30 Οκτωβρίου, για τη δεύτερη αυτή παρέμβαση όπως είχαμε και με το ντίζελ»
Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πορεία των μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση που αφορά στην Κύπρο. Όπως εξήγησε, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam, μίας εταιρείας πολύ εξειδικευμένος η οποία έχει κάνει τη διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου-Γερμανίας, στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου τον Αύγουστο και οι ενέργειες που ακολούθησαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της υλοποίησής του. «Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδος της Meridiam επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το χρονοδιάγραμμα, εκτίμησε ότι το έργο προχωρά και ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, διευκρινίζοντας ότι τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την εταιρεία που υλοποιεί το έργο.
Καταλήγοντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «η στήριξη των νοικοκυριών, η υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων πόρων και η προώθηση των στρατηγικών ενεργειακών έργων παραμένουν βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης».
Ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να ναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα «την οποία αυτή την στιγμή μέσα σε αυτήν την παγκόσμια κρίση, πρέπει να τη διαφυλάξουμε», ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις περιοχές με το περισσότερο κρύο και τις περιοχές με τις περισσότερες ημέρες που έχουν κρύο.
«Μετρημένα, στοχευμένα, συγκεκριμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι οι παρεμβάσεις θα είναι σε δύο επίπεδα: «Η μια θα είναι η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι που είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτά και η δεύτερη θα είναι στην αντλία στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο.
Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «η ανακοίνωση θα είναι για τις 15 Οκτωβρίου με 30 Οκτωβρίου, για τη δεύτερη αυτή παρέμβαση όπως είχαμε και με το ντίζελ»
Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στην πορεία των μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση που αφορά στην Κύπρο. Όπως εξήγησε, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam, μίας εταιρείας πολύ εξειδικευμένος η οποία έχει κάνει τη διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου-Γερμανίας, στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου τον Αύγουστο και οι ενέργειες που ακολούθησαν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προώθηση της υλοποίησής του. «Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο. Η είσοδος της Meridiam επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το χρονοδιάγραμμα, εκτίμησε ότι το έργο προχωρά και ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, διευκρινίζοντας ότι τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την εταιρεία που υλοποιεί το έργο.
Καταλήγοντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «η στήριξη των νοικοκυριών, η υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων πόρων και η προώθηση των στρατηγικών ενεργειακών έργων παραμένουν βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης».
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