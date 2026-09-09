Παύλος Μαρινάκης: Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά, τις γέφυρες τις έκοψε ο πρωθυπουργός

Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει “μειοδοτική” την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης, στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Κυβέρνηση αυτή, με το κόμμα αυτό» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος