Χρυσοχοΐδης: Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, οργανωμένο έγκλημα οι ρευματοκλοπές από επιχειρήσεις

μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1



Επίσης, ανακοίνωσε πως το υπουργείο θα διοργανώσει ένα διεθνές Φόρουμ με θεσμικές και επιστημονικές προσωπικότητες που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και στο τέλος θα υπογραφεί μια Διεθνής Διακήρυξη ώστε, όπως είπε «να πάμε μπροστά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας».





Τέλος, σχετικά με το θέμα υπογράμμισε πως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι παλιό από καταβολής κόσμου, ωστόσο

, είπε.



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