Χρυσοχοΐδης: Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, οργανωμένο έγκλημα οι ρευματοκλοπές από επιχειρήσεις
Χρυσοχοΐδης: Βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, οργανωμένο έγκλημα οι ρευματοκλοπές από επιχειρήσεις
«Αυτή η ημερομηνία σημάδεψε την Αστυνομία», είπε για την δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα - «Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης για τα φαινόμενα ρευματοκλοπών
Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.
Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «προχωράμε να καθιερώσουμε το μέτρο με το βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματά τους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται [...] οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα».
Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα και σχετικά με το αν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας στα Αστυνομικά Τμήματα, ο υπουργός τόνισε πως η ημερομηνία του Απριλίου 2024 «σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, με θύματα γυναίκες. Τόση πολλή αδράνεια, τόσα πολλά λάθη μέσα σε ελάχιστα λεπτά».
Ωστόσο, τόνισε ότι από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Αστυνομία, η οποία πλέον λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλων.
Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει ψηφιστεί αυστηρότερη νομοθεσία, έχει γίνει μια σειρά βημάτων στη δικαιοσύνη, σε δικαστές και εισαγγελείς, έχουν δημιουργηθεί τα safe houses, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα θύματα με τα παιδιά τους και έχει ληφθεί μια σειρά άλλων βασικών μέτρων. «Έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ σημαντικό» τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.
Επίσης, ανακοίνωσε πως το υπουργείο θα διοργανώσει ένα διεθνές Φόρουμ με θεσμικές και επιστημονικές προσωπικότητες που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και στο τέλος θα υπογραφεί μια Διεθνής Διακήρυξη ώστε, όπως είπε «να πάμε μπροστά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας».
Τέλος, σχετικά με το θέμα υπογράμμισε πως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι παλιό από καταβολής κόσμου, ωστόσο «πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να μειώσουμε το φαινόμενο της βίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία μεγάλη άνθηση. Τη βία πρέπει να την καταπολεμήσουμε και νομοθετικά και θεσμικά και στα σχολεία στην οικογένεια και στην κοινωνία συνολικά», είπε.
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε σε άλλο σημείο για τις ρευματοκλοπές σημείωσε:
«Σε ό,τι αφορά τις μικρής κλίμακας κλοπές γίνονται κάθε ημέρα επιχειρήσεις. Είναι εκατοντάδες. Εκεί όπου είναι μεγάλο το πρόβλημα και έχει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος είναι στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν τεράστια ρευματοκλοπή, την οποία πληρώνουν τα κορόιδα, οι υπόλοιποι. Έχουν ανοιχθεί δικογραφίες, προχωρούν τα πράγματα. Θέλουμε κι άλλη βοήθεια, τεχνική, από τον ΔΕΔΔΗΕ. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο όπου Ρομά κλέβουν μετασχηματιστές στα χωράφια, στα αγροκτήματα και αφήνουν τους ανθρώπους στη μέση του καλοκαιριού χωρίς άρδευση [...] Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις γίνεται μια οργανωμένη δουλειά από το ελληνικό FBI», είπε.
«Οι μικρές ρευματοκλοπές θέλουν επιχειρήσεις με το χέρι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα για να δεις ότι ένα σπίτι συνδέεται με την κολώνα παράνομα. Οι δήμοι θέλουν ασφάλεια, θέλουν καθαριότητα, τα θέλουν όλα. Ορισμένοι συμμετέχουν, ορισμένοι δεν συμμετέχουν. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έχουμε μια άψογη συνεργασία. Δίνουμε μάχες, κερδίζουμε, χάνουμε καμιά φορά. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία ασκούνται στην παραβατικότητα. Κοινωνικά είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Σκεφτείτε τη διαχείρισή τους την ποινική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι φέτος τον Αύγουστο μειώθηκαν τα τροχαία και τα θύματα, καθώς, όπως είπε, πέρυσι ήταν 69 οι νεκροί και φέτος 34.
«Αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την υπόθεση γιατί τις προόδους της κοινωνίας πρέπει να τις διακρίνουμε, να τις επισημαίνουμε και να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες. Είναι το πόση αξία έχει η πολιτική όταν παίρνει αποφάσεις, τις υλοποιείς, είσαι συνεπής σε αυτές και στο τέλος έχεις αποτελέσματα» σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία των ελέγχων αλκοτέστ, σημειώνοντας πως στο πρώτο 8μηνο του 2025 είχαν γίνει περίπου 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, ενώ φέτος έχουν γίνει περισσότερα από 2 εκατομμύρια. Μάλιστα, το ποσοστό αυτών που εντοπίστηκαν να οδηγούν με αλκοόλ πάνω από το όριο ήταν σε ποσοστό 2,1%, ενώ φέτος είναι 0,9%.
Για τη χρήση πατινιών ο υπουργός ανέφερε: «Δεν έχουμε πολλά ατυχήματα με τα πατίνια. Το 2024 δεν είχαμε νεκρό. Το 2025 είχαμε δύο νεκρούς. Το 2026 είχαμε έναν νεκρό και τώρα έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες. {Τα περιστατικά με τραυματισμούς} δεν είναι πολλά. Τα σοβαρά φέτος ήταν 7 και τα ελαφρά 92, σε όλη την Ελλάδα. Έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις, σε 6.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα. Και εδώ αυξάνεται συνολικά η δραστηριότητα της αστυνομίας σε σχέση με τα πατίνια».
Σχετικά με τη λειτουργία των καμερών, ο υπουργός δήλωσε: «Υπάρχουν 6 κάμερες αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στους δρόμους του λεκανοπεδίου και βεβαιώνουν χιλιάδες παραβάσεις τις οποίες επεξεργάζεται η αστυνομία. Ήδη λειτουργούν οι 380 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση άλλων 1.000 καμερών».
Όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.
Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «προχωράμε να καθιερώσουμε το μέτρο με το βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματά τους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται [...] οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα».
Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα και σχετικά με το αν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας στα Αστυνομικά Τμήματα, ο υπουργός τόνισε πως η ημερομηνία του Απριλίου 2024 «σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, με θύματα γυναίκες. Τόση πολλή αδράνεια, τόσα πολλά λάθη μέσα σε ελάχιστα λεπτά».
Ωστόσο, τόνισε ότι από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Αστυνομία, η οποία πλέον λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλων.
Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει ψηφιστεί αυστηρότερη νομοθεσία, έχει γίνει μια σειρά βημάτων στη δικαιοσύνη, σε δικαστές και εισαγγελείς, έχουν δημιουργηθεί τα safe houses, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν τα θύματα με τα παιδιά τους και έχει ληφθεί μια σειρά άλλων βασικών μέτρων. «Έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ σημαντικό» τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.
Επίσης, ανακοίνωσε πως το υπουργείο θα διοργανώσει ένα διεθνές Φόρουμ με θεσμικές και επιστημονικές προσωπικότητες που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και στο τέλος θα υπογραφεί μια Διεθνής Διακήρυξη ώστε, όπως είπε «να πάμε μπροστά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας».
Τέλος, σχετικά με το θέμα υπογράμμισε πως το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι παλιό από καταβολής κόσμου, ωστόσο «πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να μειώσουμε το φαινόμενο της βίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία μεγάλη άνθηση. Τη βία πρέπει να την καταπολεμήσουμε και νομοθετικά και θεσμικά και στα σχολεία στην οικογένεια και στην κοινωνία συνολικά», είπε.
Σε σχετική ερώτηση που του έγινε σε άλλο σημείο για τις ρευματοκλοπές σημείωσε:
Για τις ρευματοκλοπές
«Σε ό,τι αφορά τις μικρής κλίμακας κλοπές γίνονται κάθε ημέρα επιχειρήσεις. Είναι εκατοντάδες. Εκεί όπου είναι μεγάλο το πρόβλημα και έχει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος είναι στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν τεράστια ρευματοκλοπή, την οποία πληρώνουν τα κορόιδα, οι υπόλοιποι. Έχουν ανοιχθεί δικογραφίες, προχωρούν τα πράγματα. Θέλουμε κι άλλη βοήθεια, τεχνική, από τον ΔΕΔΔΗΕ. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο όπου Ρομά κλέβουν μετασχηματιστές στα χωράφια, στα αγροκτήματα και αφήνουν τους ανθρώπους στη μέση του καλοκαιριού χωρίς άρδευση [...] Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις γίνεται μια οργανωμένη δουλειά από το ελληνικό FBI», είπε.
«Οι μικρές ρευματοκλοπές θέλουν επιχειρήσεις με το χέρι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα για να δεις ότι ένα σπίτι συνδέεται με την κολώνα παράνομα. Οι δήμοι θέλουν ασφάλεια, θέλουν καθαριότητα, τα θέλουν όλα. Ορισμένοι συμμετέχουν, ορισμένοι δεν συμμετέχουν. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Με τους δημάρχους της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έχουμε μια άψογη συνεργασία. Δίνουμε μάχες, κερδίζουμε, χάνουμε καμιά φορά. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία ασκούνται στην παραβατικότητα. Κοινωνικά είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο. Σκεφτείτε τη διαχείρισή τους την ποινική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι φέτος τον Αύγουστο μειώθηκαν τα τροχαία και τα θύματα, καθώς, όπως είπε, πέρυσι ήταν 69 οι νεκροί και φέτος 34.
«Αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την υπόθεση γιατί τις προόδους της κοινωνίας πρέπει να τις διακρίνουμε, να τις επισημαίνουμε και να τις κάνουμε ακόμη καλύτερες. Είναι το πόση αξία έχει η πολιτική όταν παίρνει αποφάσεις, τις υλοποιείς, είσαι συνεπής σε αυτές και στο τέλος έχεις αποτελέσματα» σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία των ελέγχων αλκοτέστ, σημειώνοντας πως στο πρώτο 8μηνο του 2025 είχαν γίνει περίπου 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, ενώ φέτος έχουν γίνει περισσότερα από 2 εκατομμύρια. Μάλιστα, το ποσοστό αυτών που εντοπίστηκαν να οδηγούν με αλκοόλ πάνω από το όριο ήταν σε ποσοστό 2,1%, ενώ φέτος είναι 0,9%.
Για τη χρήση πατινιών ο υπουργός ανέφερε: «Δεν έχουμε πολλά ατυχήματα με τα πατίνια. Το 2024 δεν είχαμε νεκρό. Το 2025 είχαμε δύο νεκρούς. Το 2026 είχαμε έναν νεκρό και τώρα έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες. {Τα περιστατικά με τραυματισμούς} δεν είναι πολλά. Τα σοβαρά φέτος ήταν 7 και τα ελαφρά 92, σε όλη την Ελλάδα. Έχουν βεβαιωθεί 11.000 παραβάσεις, σε 6.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα. Και εδώ αυξάνεται συνολικά η δραστηριότητα της αστυνομίας σε σχέση με τα πατίνια».
Σχετικά με τη λειτουργία των καμερών, ο υπουργός δήλωσε: «Υπάρχουν 6 κάμερες αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στους δρόμους του λεκανοπεδίου και βεβαιώνουν χιλιάδες παραβάσεις τις οποίες επεξεργάζεται η αστυνομία. Ήδη λειτουργούν οι 380 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση άλλων 1.000 καμερών».
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