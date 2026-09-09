Δεν θα σας πω πόσα θα πάρουμε από την πατριωτική εισφορά γιατί δεν ξέρω, είπε ο Κουτεντάκης της ΕΛΑΣ
Δεν θα σας πω πόσα θα πάρουμε από την πατριωτική εισφορά γιατί δεν ξέρω, είπε ο Κουτεντάκης της ΕΛΑΣ
Ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι τα στοιχεία θα τα έχουν στη διάθεσή τους μετά την εφαρμογή του περιουσιολογίου
«Δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω», είπε ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκος Κουτεντάκης απαντώντας σε ερώτηση για το πόσα χρήματα θα λάβουν μετά τη φορολογία των υπερπλουσίων για την οποία έχει μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
«Είναι μία συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε», είπε στο OPEN ο κ. Κουτεντάκης.
«Θεωρούμε ότι οι υψηλές περιουσίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος πολίτης», ανέφερε στη συνέχεια.
Απαντώντας στους δημοσιογράφους που του επισήμαναν ότι δεν γνωρίζουν αριθμούς είπε: «Ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μία στατιστική βάση»
«Θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε τον φόρο του 1%», τόνισε ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ.
Δείτε τι είπε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης:
«Είναι μία συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε», είπε στο OPEN ο κ. Κουτεντάκης.
«Θεωρούμε ότι οι υψηλές περιουσίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλος πολίτης», ανέφερε στη συνέχεια.
Απαντώντας στους δημοσιογράφους που του επισήμαναν ότι δεν γνωρίζουν αριθμούς είπε: «Ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μία στατιστική βάση»
«Θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε τον φόρο του 1%», τόνισε ο τομεάρχης οικονομικών της ΕΛΑΣ.
Δείτε τι είπε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης:
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