Δένδιας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής
Δένδιας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής
Για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον, τονίζει με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου». Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπογράμμισε.
«Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπογράμμισε.
«Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου.— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 20, 2026
Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη… pic.twitter.com/Dcy5Xy5HlX
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