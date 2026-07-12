«Πάολα σου χρωστάμε πολλά»: Το ΜέΡΑ25 ετοιμάζει αφιερώματα στη Ρεβενιώτη, από τα Καλιαρντά μέχρι τις Πικροδάφνες, κι από το Κράξιμο μέχρι τον Σταθμό Λαρίσης
«Πάολα σου χρωστάμε πολλά»: Το ΜέΡΑ25 ετοιμάζει αφιερώματα στη Ρεβενιώτη, από τα Καλιαρντά μέχρι τις Πικροδάφνες, κι από το Κράξιμο μέχρι τον Σταθμό Λαρίσης
Εκδότρια, φωτογράφος, ποιήτρια, κινηματογραφίστρια - Η Πάολα Ρεβενιώτη που πέθανε το βράδυ της 8ης Ιουλίου στο Σισμανόγλειο ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών
Στην Πάολα Ρεβενιώτη, που έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, αναφέρεται με ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25, γνωστοποιώντας πως θα προχωρήσει σε θεματικές εκδηλώσεις για να γνωρίσουν και οι νεότεροι τον αγώνα της για την αποδοχή της διαφορετικότητας στην κοινωνία.
Πάολα Ρεβενιώτη | 1958-2026
Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε πάρα πολλά στη ζωή της. Ήταν η εκδότρια του πρώτου περιοδικού (Κράξιμο, 1981-1993), που μίλησε ανοιχτά για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και για τη σεξεργασία. Ήταν πρωτοπόρα με τη διοργάνωση του πρώτου Gay Pride το 1992, στον Λόφο Στρέφη. Ήταν η πρώτη τρανς υποψήφια στις εκλογές του 1990. Τη δεκαετία του ’90 συμμετείχε στην ελληνική ομάδα για την καταπολέμηση του AIDS. Ενώ το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Αλληλεγγύης Τραβεστί Τρανσέξουαλ Ελλάδος (ΣΑΤΤΕ). Τα τελευταία χρόνια δημιούργησε σειρές ντοκιμαντέρ και πραγματοποίησε εκθέσεις φωτογραφίας. Ενώ το 1985 εξέδωσε μια ποιητική συλλογή.
Στην Πάολα Ρεβενιώτη χρωστάμε πολλά, για αυτό που ήταν, για αυτά που μας έμαθε, για αυτά που άφησε πίσω της.
Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτήν και τη διαχρονική παρουσία της, το ΜέΡΑ25 επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας και διαθεματικής δράσης και προσφοράς της. Για τον λόγο αυτό, ανακοινώνουμε πως θα προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση θεματικών αφιερωματικών εκδηλώσεων για την Πάολα Ρεβενιώτη. Κατάληξη των οποίων θα είναι ένα μεγάλο Φεστιβάλ, ενάντια στη μιζέρια και γεμάτο αγάπη, χαρά, ερωτισμό και έμπνευση – όπως θα το ήθελε η Πάολα.
Από τα Καλιαρντά μέχρι τις Πικροδάφνες, κι από το Σαλτάρισμα μέχρι το Παρλαφούσι. Από το Κράξιμο μέχρι τον Σταθμό Λαρίσης, κι από το Κερατσίνι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Καβάλας.
Πάολα σου χρωστάμε πολλά».
Η ανακοίνωση«Εγώ δε νοσταλγώ. Νιώθω ότι την έχω ζήσει τη ζωή μου και νιώθω χορτασμένη. Έχω περάσει καλά. Οπότε δεν έχω κάποια ιστορία που θέλω να πω. Δεν έχει και νόημα, δεν κοιτάω πίσω. Η ζωή είναι τώρα. Οπότε αυτό έχω να πω. Να ζούμε για μας. Να ζούμε όπως θέλουμε.»
Πάολα Ρεβενιώτη | 1958-2026
Η Πάολα Ρεβενιώτη υπήρξε πάρα πολλά στη ζωή της. Ήταν η εκδότρια του πρώτου περιοδικού (Κράξιμο, 1981-1993), που μίλησε ανοιχτά για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και για τη σεξεργασία. Ήταν πρωτοπόρα με τη διοργάνωση του πρώτου Gay Pride το 1992, στον Λόφο Στρέφη. Ήταν η πρώτη τρανς υποψήφια στις εκλογές του 1990. Τη δεκαετία του ’90 συμμετείχε στην ελληνική ομάδα για την καταπολέμηση του AIDS. Ενώ το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Αλληλεγγύης Τραβεστί Τρανσέξουαλ Ελλάδος (ΣΑΤΤΕ). Τα τελευταία χρόνια δημιούργησε σειρές ντοκιμαντέρ και πραγματοποίησε εκθέσεις φωτογραφίας. Ενώ το 1985 εξέδωσε μια ποιητική συλλογή.
Στην Πάολα Ρεβενιώτη χρωστάμε πολλά, για αυτό που ήταν, για αυτά που μας έμαθε, για αυτά που άφησε πίσω της.
Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτήν και τη διαχρονική παρουσία της, το ΜέΡΑ25 επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της πλούσιας και διαθεματικής δράσης και προσφοράς της. Για τον λόγο αυτό, ανακοινώνουμε πως θα προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση θεματικών αφιερωματικών εκδηλώσεων για την Πάολα Ρεβενιώτη. Κατάληξη των οποίων θα είναι ένα μεγάλο Φεστιβάλ, ενάντια στη μιζέρια και γεμάτο αγάπη, χαρά, ερωτισμό και έμπνευση – όπως θα το ήθελε η Πάολα.
Από τα Καλιαρντά μέχρι τις Πικροδάφνες, κι από το Σαλτάρισμα μέχρι το Παρλαφούσι. Από το Κράξιμο μέχρι τον Σταθμό Λαρίσης, κι από το Κερατσίνι μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Καβάλας.
Πάολα σου χρωστάμε πολλά».
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