Θεοδωρικάκος για Βάγια Νέστορα: «Άνανδροι τρομοκράτες δολοφόνησαν μια αθώα γυναίκα, δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας»

«Το έγκλημα που είχε κάνει και για το οποίο της αφαίρεσαν τη ζωή, είναι ότι ήταν η μητέρα μιας γυναίκας που είναι στέλεχος της παράταξής μας» σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα