Πώς έσπασε η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ: Το «παρών» Πολάκη, η συλλογική ηγεσία και ποιοι θέλουν Αρβανίτη, αντί Φάμελλου

Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε ευθέως και «μονομερώς» την «άμεση παραίτηση» του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, δείχνοντας ανοιχτά τις διαθέσεις του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος

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Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε ευθέως και «μονομερώς» κατά τους μέχρι πρότινος συμμάχους του την «άμεση παραίτηση» του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, δείχνοντας ανοιχτά τις διαθέσεις του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.



ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για «εκλογή νέου προέδρου της η διαδικασία της διαδοχής του Σωκράτη Φάμελλου περνά μέσα από τους δυνητικούς συμμάχους του.



Αναλυτικά, η ανάρτηση:



«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:



1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ







3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:



α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής



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4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.



Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»



Το «κλειδί» και η έκπληξη Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και όχι Πρόεδρος στο κόμμα σχετίζεται ευθέως με την αρχιτεκτονική και τις αντοχές μιας συμμαχίας που έχει οικοδομήσει η μειοψηφία του κόμματος, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. Ζητούμενο για τους υπόλοιπους, πλην Πολάκη, της μειοψηφίας είναι να υπάρξει “συλλογική ηγεσία και εκλογική προετοιμασία”, αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο να κριθεί ποιος θα ηγηθεί εντέλει στο κόμμα.



Μια πρώτη, αλλά ουσιώδης ρωγμή στο μέτωπο της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εμφανίστηκε χθες, καθώς παρών για την ηγεσία του κόμματος δήλωσε ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε ευθέως και «μονομερώς» κατά τους μέχρι πρότινος συμμάχους του την «άμεση παραίτηση» του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, δείχνοντας ανοιχτά τις διαθέσεις του να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.Κάνοντας λόγο για «κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελλου », οέκανε λόγο για «εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)», αλλά όχι Προέδρου του κόμματος, καθώςΣωκράτη Φάμελλου περνά μέσα από τους δυνητικούς συμμάχους του.«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπήςβ. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και όχι Πρόεδρος στο κόμμα σχετίζεται ευθέως με την αρχιτεκτονική και τις αντοχές μιας συμμαχίας που έχει οικοδομήσει η μειοψηφία του κόμματος, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου. Ζητούμενο για τους υπόλοιπους, πλην Πολάκη, της μειοψηφίας είναι να υπάρξει “συλλογική ηγεσία και εκλογική προετοιμασία”, αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο να κριθεί ποιος θα ηγηθεί εντέλει στο κόμμα.

Μάλιστα, οι εσωκομματικοί σύμμαχοι του Παύλου Πολάκη εξεπλάγησαν με την σπουδή του να προαναγγείλει χθες την υποψηφιότητά του, αλλά και να ζητήσει την “άμεση παραίτηση” του κ. Φάμελλου, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ γνωστοποιούσε την συνεδρίαση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 11 Ιουλίου, ικανοποιώντας δηλαδή εκ των πραγμάτων το αίτημα της μειοψηφίας, ασκώντας παράλληλα για πρώτη φορά δημόσια κριτική στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. «Η απόφασή μας στις 6 Ιουνίου στήριξε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα σημείωνε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας όμως πως «μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών κα σύγκλισης από την πλευρά της ΕΛΑΣ».



Την ώρα, ωστόσο, που ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετούνταν αναφορικά με την στάση της ΕΛ.Α.Σ, ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να υπερκεράσει με δημοσιογραφικούς όρους την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην προοπτική και νέων εσωκομματικών εξελίξεων.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η προσφυγή σε ένα μοντέλο “συλλογικής ηγεσίας” στο εξής θα μπορούσε να αδυνατίσει μια μελλοντική υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη, όταν ο τελευταίος κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσοστά λίγο μικρότερα από το 50% της εκλογικής βάσης του κόμματος στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, αλλά και να ανοίξει διάπλατα την πόρτα και σε νέες υποψηφιότητες για την ηγεσία του κόμματος, όπως αυτή του Ευρωβουλευτή, Κώστα Αρβανίτη.



Ειδικότερα, τις τελευταίες μέρες διαμορφώνεται σε μια μερίδα στελεχών η άποψη ότι τυχόν παραίτηση ή αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου θα έπρεπε να οδηγήσει σε ένα "πιο μετριοπαθές πρόσωπο", όπως αυτό του Κώστα Αρβανίτη, πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να καθίσει ευκολότερα στο τραπέζι του διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Και αν η συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας δεν απηχεί αναγκαστικά τις προθέσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, απηχεί, ωστόσο, την σταδιακή μετατόπιση μερίδας στελεχών της πλειοψηφίας, που θεωρούν ότι μετά την τελευταία τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα τα περιθώρια “μεταγραφής” έχουν στενέψει απειλητικά, αναζητώντας τώρα εναλλακτικές λύσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



Νέες παραιτήσεις Σε κάθε εκδοχή, ωστόσο, οι δυνάμεις της μειοψηφίας θα πιέζουν ακόμη περισσότερο από εδώ και στο εξής τα στελέχη της πλειοψηφίας που έχουν ταχθεί υπέρ της ΕΛ.Α.Σ να παραιτηθούν και να “μετακομίσουν” στην Αμαλίας, η οποία με την σειρά της κάθε άλλο παρά να έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της μοιάζει, ούτε απευθύνει μαζικά προσκλητήρια.



Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες φέρεται να έχουν παραιτηθεί οι Πρόδρομος Θεοδουλίδης και Γιώργος Μπαλάφας, ενώ θέμα ωρών φημολογείται πως είναι και η παραίτηση αρκετών κορυφαίων στελεχών που πρόσκεινται στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ ορισμένοι από τους προβεβλημένους της πλειοψηφίας θα παραμείνουν στο κόμμα μέχρι νεωτέρας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων.