Βολές Φάμελλου κατά της ΕΛΑΣ για απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι από την πλευρά της ΕΛΑΣ έχουν καταγραφεί «απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλισης», ενώ ανακοίνωσε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου