Προχωρά η εμπορευματοποίηση των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος στην κυπριακή ΑΟΖ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», τονίζοντας ότι η Κύπρος εισέρχεται σε νέα φάση αξιοποίησης των φυσικών της πόρων





Ο Πρόεδρος της Κύπρου,







«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην κυπριακή ΑΟΖ Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες επιτυχίες του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος. Όπως είπε, η κήρυξή τους ως εμπορεύσιμων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ενδιαφέρον της κοινοπραξίας ExxonMobil - QatarEnergy για τα Τεμάχια 4 και 10Α. Ο κ. Δαμιανός έκανε λόγο για ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κύπρο ως αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο.





Παραγωγή το 2033 Σύμφωνα με τον κ. Ardill, η τελική επενδυτική απόφαση για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» αναμένεται το 2029, ενώ η έναρξη παραγωγής τοποθετείται το 2033. Όπως εξήγησε, μέχρι τότε θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες γεωτρήσεις, μηχανικές μελέτες και σχεδιασμός των αναγκαίων υποδομών.



Η ExxonMobil αναμένει γεωτρύπανο προς το τέλος του έτους, πιθανότατα τον Δεκέμβριο, με την πρώτη νέα γεώτρηση να αφορά το Τεμάχιο 10 και ειδικότερα τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων για το κοίτασμα «Πήγασος».

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Πιθανότερη επιλογή ο αγωγός προς την Αίγυπτο Σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης του φυσικού αερίου, ο κ. Ardill σημείωσε ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών είναι εγκατάσταση στην Κύπρο, αγωγός προς την Αίγυπτο, αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών LNG, καθώς και πλωτή μονάδα LNG.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η επικρατέστερη ιδέα φαίνεται να είναι η σύνδεση με την Αίγυπτο, λόγω των υφιστάμενων υποδομών και του συντονισμού που υπάρχει ανάμεσα στις κυβερνήσεις Κύπρου και Αιγύπτου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των κοιτασμάτων θα έχει σημασία τόσο για τα κρατικά έσοδα όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου.



Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ExxonMobil και η QatarEnergy υπέγραψαν σήμερα δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ , σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τη φάση των ερευνών στη φάση της ανάπτυξης.Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης , χαρακτήρισε την εξέλιξη «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», τονίζοντας ότι η Κύπρος εισέρχεται σε νέα φάση αξιοποίησης των φυσικών της πόρων και ενισχύει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη.Νωρίτερα, ο Κύπριος Πρόεδρος είχε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με αντιπροσωπεία της ExxonMobil και της QatarEnergy, ενώ ακολούθησε η τελετή υπογραφής.Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες επιτυχίες του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος. Όπως είπε, η κήρυξή τους ως εμπορεύσιμων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ενδιαφέρον της κοινοπραξίας ExxonMobil - QatarEnergy για τα Τεμάχια 4 και 10Α. Ο κ. Δαμιανός έκανε λόγο για ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κύπρο ως αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο.Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Εξερευνήσεων και Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της ExxonMobil, John Ardill, ανέφερε ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα οκτώ ετών εργασίας, από την αδειοδότηση των τεμαχίων το 2017, την ανακάλυψη του «Γλαύκου» το 2019 και τη νεότερη ανακάλυψη του «Πήγασου».Σύμφωνα με τον κ. Ardill, η τελική επενδυτική απόφαση για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» αναμένεται το 2029, ενώ η έναρξη παραγωγής τοποθετείται το 2033. Όπως εξήγησε, μέχρι τότε θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες γεωτρήσεις, μηχανικές μελέτες και σχεδιασμός των αναγκαίων υποδομών.Η ExxonMobil αναμένει γεωτρύπανο προς το τέλος του έτους, πιθανότατα τον Δεκέμβριο, με την πρώτη νέα γεώτρηση να αφορά το Τεμάχιο 10 και ειδικότερα τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων για το κοίτασμα «Πήγασος».Για τα Τεμάχια 4 και 10Α, το πρώτο βήμα θα είναι η επανεπεξεργασία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων, ώστε να διαμορφωθεί καλύτερη εικόνα για τις πιθανές προοπτικές γεωτρήσεων.Σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης του φυσικού αερίου, ο κ. Ardill σημείωσε ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών είναι εγκατάσταση στην Κύπρο, αγωγός προς την Αίγυπτο, αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών LNG, καθώς και πλωτή μονάδα LNG.Ωστόσο, όπως ανέφερε, η επικρατέστερη ιδέα φαίνεται να είναι η σύνδεση με την Αίγυπτο, λόγω των υφιστάμενων υποδομών και του συντονισμού που υπάρχει ανάμεσα στις κυβερνήσεις Κύπρου και Αιγύπτου.Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των κοιτασμάτων θα έχει σημασία τόσο για τα κρατικά έσοδα όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου.

Προχωρούν «Αφροδίτη», «Κρόνος» και συνομιλίες με Ισραήλ Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου ανέφερε ότι προχωρά και η τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα «Κρόνος», ενώ σε σχέση με το «Αφροδίτη» είπε ότι το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τελική επενδυτική απόφαση εντός του 2027.

Για τις συνομιλίες με το Ισραήλ αναφορικά με το κοίτασμα «Ισάι», ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Όπως είπε, σε συνάντηση που έγινε στη Λευκωσία συμφωνήθηκαν σημαντικοί εμπορικοί όροι και απομένουν κυρίως νομικές εκκρεμότητες.



Η κυπριακή κυβέρνηση εμφανίζεται να επενδύει πολιτικά και ενεργειακά στη συγκυρία, θεωρώντας ότι η παρουσία εταιρειών όπως η ExxonMobil και η QatarEnergy ενισχύει όχι μόνο την αξιοπιστία του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μανώλης Καλατζής 30.06.2026, 15:28