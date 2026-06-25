Λιβάνιος: Αντιφατική η κριτική από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα

Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ είμαστε το κόμμα των μεγάλων αλλαγών, για τις αλλαγές με τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη» και την ίδια στιγμή να ξαναφέρνετε τις κοινότητες από το πίσω παράθυρο είπε ο υπουργός Εσωτερικών