Λιβάνιος: Αντιφατική η κριτική από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα
Λιβάνιος: Αντιφατική η κριτική από το ΠΑΣΟΚ για τον νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα
Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ είμαστε το κόμμα των μεγάλων αλλαγών, για τις αλλαγές με τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη» και την ίδια στιγμή να ξαναφέρνετε τις κοινότητες από το πίσω παράθυρο είπε ο υπουργός Εσωτερικών
Την αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου προκάλεσε η κριτική της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνας Σταρακά για "σβήσιμο" των τοπικών κοινοτήτων από την κυβέρνηση, και για μετατροπή του προέδρου ενός χωριού σε "τοποτηρητή" του δημάρχου. Αλήθεια, το εννοεί το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει για απαξίωση των κοινοτήτων; ρώτησε ο κ. Λιβάνιος και συνέχισε: Να σας θυμίσω τι έλεγε ο Καλλικράτης; Να σας θυμίσω ότι οι αρμοδιότητες, αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς ίδιες με τις αρμοδιότητες του Καλλικράτη; [. . .] Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ είμαστε το κόμμα των μεγάλων αλλαγών, "κάναμε τον Καποδίστρια, κάναμε τον Καλλικράτη" και την ίδια στιγμή, να ξαναφέρνετε τις κοινότητες από το "πίσω παράθυρο". [. . .] Και τα δύο δεν γίνονται, είπε ο κ. Λιβάνιος..
Ο υπουργός Εσωτερικών αντέκρουσε επίσης τα όσα ακούστηκαν, ότι «φέρνουμε "εν κρυπτώ" και στη μέση της περιόδου, και λαθραία, ένα εκλογικό σύστημα» όταν, «εγώ προσωπικά στο (αυτοδιοικητικό) συνέδριο της Ρόδου παρουσίασα τις γενικές αρχές». Δεν έχει συζητηθεί νομοσχέδιο, ποτέ άλλοτε, περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αυτό τουλάχιστον μπορείτε να το αναγνωρίσετε. Και ειλικρινά, δεν έχω ακούσει μία πρόταση. Να πείτε θέλω αυτή η αρμοδιότητα να φύγει από το Κράτος και να πάει στην Αυτοδιοίκηση. Μία..» παρατήρησε ο κ. Λιβάνιος.
Ο υπουργός Εσωτερικών αντέκρουσε επίσης τα όσα ακούστηκαν, ότι «φέρνουμε "εν κρυπτώ" και στη μέση της περιόδου, και λαθραία, ένα εκλογικό σύστημα» όταν, «εγώ προσωπικά στο (αυτοδιοικητικό) συνέδριο της Ρόδου παρουσίασα τις γενικές αρχές». Δεν έχει συζητηθεί νομοσχέδιο, ποτέ άλλοτε, περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αυτό τουλάχιστον μπορείτε να το αναγνωρίσετε. Και ειλικρινά, δεν έχω ακούσει μία πρόταση. Να πείτε θέλω αυτή η αρμοδιότητα να φύγει από το Κράτος και να πάει στην Αυτοδιοίκηση. Μία..» παρατήρησε ο κ. Λιβάνιος.
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