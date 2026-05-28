Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει ευκαιρίες για σύμπραξη ΗΠΑ-Ελλάδας, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού
«Η Μύκονος συνεχίζει να αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού τομέα και τις πολυάριθμες ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο «Χ».
«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε για την ανάπτυξη του τουρισμού, την οικονομική ανάπτυξη και τους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», προσθέτει.
Mykonos continues to showcase the strength of Greece’s tourism sector and the many opportunities for deeper U.S.-Greece engagement and partnership. I had an excellent meeting with Mayor Veronis where we discussed the expanding tourism, economic growth, and cultural ties between… pic.twitter.com/k1NQgVqWhS— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 28, 2026
