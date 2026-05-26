Γκιλφόιλ: Ζωτικής σημασίας περιοχή για τις ΗΠΑ η Αλεξανδρούπολη
Η κ. Γκίλφοϊλ έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Αθήνα, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας και τη συμβολή της στη συμμαχική σταθερότητα
Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η παρουσία της στην ακριτική πρωτεύουσα, αν και σύντομη, χαρακτηρίστηκε από αυστηρότατα διπλωματικά πρωτόκολλα και υψηλό συμβολισμό, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την περιοχή.
Η επίσκεψη αυτή συμπίπτει χρονικά με τη διεξαγωγή της μεγάλης συμμαχικής άσκησης του ΝΑΤΟ «Sword26», στην οποία η Αλεξανδρούπολη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως σημείο αναφοράς και πύλη εισόδου δυνάμεων, αναδεικνύοντας τις μοναδικές δυνατότητες της Θράκης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
Σε δηλώσεις της, η κ. Γκιλφόιλ δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για το ταξίδι αυτό, υπογραμμίζοντας τους βαθείς στρατιωτικούς και ενεργειακούς δεσμούς των δύο χωρών.
«Ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις ΗΠΑ»
«Αυτή η περιοχή αποτελούσε πάντα έναν τόσο ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Γκιλφόιλ, δίνοντας το στίγμα της αμερικανικής οπτικής.
Η ίδια συμπλήρωσε με έμφαση: «Όχι μόνο είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), της στρατιωτικής συνεργασίας και της ενέργειας. Επομένως, προσβλέπουμε στην επέκταση αυτής της προσπάθειας».
Η αναφορά της κ. Γκιλφόιλ στα logistics και τη στρατιωτική συνεργασία συνδέεται άρρηκτα με την τρέχουσα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί αυτή την περίοδο τον βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη των νατοϊκών δυνάμεων στο πλαίσιο της Sword26, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το λιμάνι και το συνδυασμένο δίκτυο μεταφορών της περιοχής προσφέρουν ασύγκριτα πλεονεκτήματα για την αποτροπή και την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.
Το αποτύπωμα της άσκησης Sword26 και η θωράκιση της Θράκης
Η κ. Γκιλφόιλ γνωστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε μια «υπέροχη συζήτηση» για όλα τα φλέγοντα ζητήματα με τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς, ενώ έκλεισε την τοποθέτησή της με μια ισχυρή δέσμευση θωράκισης των διμερών σχέσεων:
«Ήθελα απλώς να έρθω για να δείξω τον σεβασμό μου, το ενδιαφέρον μου και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναλάβω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα ένας ακλόνητος σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Η επίσκεψη αυτή σφραγίζει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η αμερικανική διπλωματία βλέπουν στην Αλεξανδρούπολη έναν αναντικατάστατο εταίρο για το μέλλον της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
