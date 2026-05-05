Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε μετωπική με φόντο το «όχι» για Προανακριτική και τις επιφυλάξεις για Εξεταστική
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βρίσκονται πλέον σε πλήρως αντίρροπες τροχιάς σε όλα τα μέτωπα: από την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για 4ημερη εργασία με σταθερές αποδοχές έως τις παρεμβάσεις του ΥΠΑΝ για τα επιτόκια των δανειοληπτών
Οι γέφυρες της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ δεν μοιάζουν απλώς κομμένες, έχουν κιόλας ανατιναχτεί. Και πλέον το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τη μετωπική με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες στον Alpha χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, περιγράφοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό της εκτροπής», κάνοντας μάλιστα και αναγωγή στο οικογενειακό ιστορικό του πρωθυπουργού.
Με αυτό το δεδομένο, η Νέα Δημοκρατία μοιάζει μάλλον απρόθυμη να παίξει στο ταμπλό της συναίνεσης και κινείται πιο «κυνικά». Κάπως έτσι εξηγείται και η αλλαγή στάσης στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Παύλο Μαρινάκη χθες να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του protothema.gr ότι η ΝΔ δεν θα συναινέσει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής, ούτε θα αντιπροτείνει κάποια Εξεταστική όπως έγινε πέρυσι με τις περιπτώσεις των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.
«Η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία», είπε χθες ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία από τη δικογραφία που να αφορούν τους διατελέσαντες πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.
Από πολιτικής σκοπιάς, επίσης, η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει μια «κόκκινη γραμμή» στη λογική της οριζόντιας αποδοχής κάθε φακέλου που στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό το πρίσμα και των πληροφοριών ότι επίκεινται και άλλοι φάκελοι που έρχονται το επόμενο διάστημα.
Η μετωπική αυτή θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχιστεί και στο πεδίο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες την πρόταση του για νέα Εξεταστική Επιτροπή, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση, βάζοντας στο επίκεντρο την έρευνα για τη διασύνδεση της ΕΥΠ με το παράνομο λογισμικό Predator.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, η κυβέρνηση σταθμίζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην γίνει ξανά νέα Εξεταστική, με δεδομένο ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αρχειοθετήσει την υπόθεση ως προς το δυνητικό αδίκημα της κατασκοπείας. Επί του πρακτικού, στη ΝΔ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η Ολομέλεια να πάρει απόφαση με 151 ψήφους, με επίκληση σημαντικού εθνικού θέματος, λόγω της εμπλοκής του ρόλου της ΕΥΠ. Στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως γνώριζαν αυτό το σενάριο, εξ ου και δεν ανέφεραν στα αιτούμενα της Εξεταστικής τα περί κατασκοπείας, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε χθες στον Alpha ότι και το 2022 η απόφαση ελήφθη με 120 ψήφους, καθώς η ΝΔ είχε αποχωρήσει από την ψηφοφορία.
Ευρύτερα πάντως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται πλέον σε πλήρως αντίρροπες τροχιάς σε όλα τα μέτωπα, όπως δείχνει η διαρκής και απευθείας κόντρα εφ’ όλης της ύλης: από την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας με σταθερές αποδοχές έως τις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα επιτόκια των δανειοληπτών.
Είναι δεδομένο ότι, όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στις εκλογές, τόσο πολώνεται το κλίμα και το Μέγαρο Μαξίμου αναζητεί τουλάχιστον ένα «δίπολο». Βέβαια, χθες ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να βάλει στο ίδιο κάδρο το ΠΑΣΟΚ και το δυνητικό κόμμα Τσίπρα, αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τα γεγονότα του 2015. «Εμείς ότι ήταν να πούμε το έχουμε πει για τον κ. Τσίπρα και το έχουν πει και οι πολίτες με την ψήφο τους. Αυτοί που πρέπει να δουν τον νέο τους εν δυνάμει εταίρο, είναι στο ΠΑΣΟΚ και να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του», είπε σιβυλλικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
