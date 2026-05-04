Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Αποφάσεις με 151 και όχι 120 ψήφους εξετάζει η κυβέρνηση
Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Αποφάσεις με 151 και όχι 120 ψήφους εξετάζει η κυβέρνηση
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης - Σύντομα οι αποφάσεις, λένε κυβερνητικά στελέχη
Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, στελέχη της κυβερνητικής παράταξης προσανατολίζονται στο να λάβουν σύντομα απόφαση για το αν πρέπει να ζητηθεί η Ολομέλεια να εγκρίνει Εξεταστική με 151 και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας.
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης «της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής».
Ειδικότερα η πρόταση εξειδικεύει την έρευνα «προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες» σε 5+1 πεδία:
1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση.
2. Πώς χρηματοδοτήθηκε και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.
3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων.
4. Ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθήθηκαν.
5. Ποιοι μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.
6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες. Αυτό σημαίνει πως απαιτούνται οι υπογραφές τουλάχιστον 10 βουλευτών (αντί 60) για να γίνει αποδεκτό το κείμενο ενώ για την συγκρότηση της εξεταστικής απαιτούνται τουλάχιστον 120 υπέρ ακόμα και αν τα κατά είναι περισσότερα.
Διαβάστε εδώ την Πρόταση Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής Υποκλοπές
Πώς θα αντιδράσει η ΝΔ
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα αξιολογηθεί από τη ΝΔ σύντομα και θα ληφθεί απόφαση για το αν πρέπει να ζητηθεί η Ολομέλεια να εγκρίνει Εξεταστική με 151 και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας, καθώς η συζήτηση πλέον αφορά ευθέως τον ρόλο της ΕΥΠ.
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης «της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής».
Ειδικότερα η πρόταση εξειδικεύει την έρευνα «προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες» σε 5+1 πεδία:
1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση.
2. Πώς χρηματοδοτήθηκε και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.
3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων.
4. Ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθήθηκαν.
5. Ποιοι μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.
6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στο πλαίσιο του δικαιώματος που δίνει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις μειοψηφίες. Αυτό σημαίνει πως απαιτούνται οι υπογραφές τουλάχιστον 10 βουλευτών (αντί 60) για να γίνει αποδεκτό το κείμενο ενώ για την συγκρότηση της εξεταστικής απαιτούνται τουλάχιστον 120 υπέρ ακόμα και αν τα κατά είναι περισσότερα.
Διαβάστε εδώ την Πρόταση Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής Υποκλοπές
Πώς θα αντιδράσει η ΝΔ
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα αξιολογηθεί από τη ΝΔ σύντομα και θα ληφθεί απόφαση για το αν πρέπει να ζητηθεί η Ολομέλεια να εγκρίνει Εξεταστική με 151 και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας, καθώς η συζήτηση πλέον αφορά ευθέως τον ρόλο της ΕΥΠ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα