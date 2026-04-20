Αντιπαράθεση Γεωργαντά - Κωνσταντοπούλου για την εξέταση του Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας - «Εδώ δεν είμαστε δικαστήριο»
Διένεξη μεταξύ του Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, λίγο αφότου ο Χαράλαμπος Αθανασίου ζήτησε την άρση της ασυλίας του, αρνούμενος πάντως ότι τέλεσε το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας που του αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κ. Αθανασίου αν συζήτησε την υπόθεσή του με τον πρωθυπουργό, κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη. «Για τον αφθώδη πυρετό μιλούσαμε», απάντησε ο βουλευτής. Ωστόσο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε, ρωτώντας τον «αν πήρε γραμμή», με τον κ. Αθανασίου να αρνείται: «Εγώ δεν παίρνω γραμμή. Και το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα δεν το ψήφισα».
«Έχετε όλοι οι βουλευτές της Ν.Δ το τηλέφωνο του Μελά», συνέχισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον Βασίλη Υψηλάντη να απαντά «εγώ δεν το έχω».
Τότε, ο κ. Γεωργαντάς προχώρησε σε παρέμβαση, λέγοντας στην κυρία Κωνσταντοπούλου: «Κυρία Πρόεδρε έχετε ρωτήσει επί όλων αυτών των θεμάτων. Παρέλκει άλλη ερώτηση. Δεν είμαστε δικαστήριο. Έχει απαντήσει όπως αυτός κρίνει σε ό,τι τον ρωτήσατε. Τι άλλο θέλετε;»
«Έχω και άλλες ερωτήσεις. Θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κ. Γεωργαντά να επαναλαμβάνει ότι η επιτροπή δεν είναι δικαστήριο. «Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος;», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. «Το καθήκον μας είναι να πάρουμε και κάποια τηλεφωνάκια; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς…Εμποδίζετε την εξέτασή του!», συνέχισε.
Ο κ. Αθανασίου άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις μελλοντικές ενέργειές του. «Δεν νομίζω να έχει πολιτική χροιά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα κινηθεί νομικά εις βάρος της, περιορίστηκε να πει «θα δούμε».
Διαφορετική γραμμή ακολούθησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου επίσης εμφανίζεται στην ίδια δικογραφία. Ο βουλευτής Σερρών αποφάσισε να μην παραστεί αυτοπροσώπως, αλλά να στείλει υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, ζητώντας την άρση της ασυλίας του. «Δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, με αφορμή μια πράξη που δεν συντελέστηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χατζηβασιλείου σημειώνει ότι κινήθηκε αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και υποχρεώσεων. «Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», υποστηρίζει.
«Δεν υπάρχει αδίκημα»Νωρίτερα, ο κ. Αθανασίου είχε αρνηθεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε αδίκημα στην παρέμβασή του. «Δεν είναι καν ότι εμπίπτει στην πολιτική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πώς την έστειλε τη δικογραφία», είπε σε δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνεδρίασης, προσθέτοντας: «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή».
