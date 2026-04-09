Πλεύρης: Προβληματική η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τμηματικά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πλεύρης: Προβληματική η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τμηματικά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Αντί να έρχεται μια υπόθεση συνολικά γίνεται μια επιλογή τμηματική για να παράγει πολιτικά δεδομένα»
«Δεν ξέρω αν παίζεται πολιτικό παιχνίδι αλλά είναι προβληματική η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τμηματικά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε «αυτό δημιουργεί προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό. Αντί να έρχεται μια υπόθεση συνολικά γίνεται μια επιλογή τμηματική για να παράγει πολιτικά δεδομένα».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε «και οι θεσμοί κρίνονται. Κάποιοι από τους διαλόγους υπάρχουν από τον Ιούνιο όταν ήρθε ο φάκελος για Αυγενάκη και Βορίδη. Γιατί τους έστειλε μετά από 10 μήνες και τμηματικά; Γιατί κάνει επιλεκτική διαδικασία;»
Με αφορμή την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Θάνος Πλεύρης είπε «αυτό που έστησε το ΠΑΣΟΚ είναι ο όρισμος του ρουσφετιού. Στο μνημόνιο υπήρξαν 2 κόμματα που κυβέρνησαν. Η ΝΔ παρέμεινε μεγάλη γιατί η σχέση της ήταν αξιακή, το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε γιατί η σχέση ήταν πελατειακή, όταν δεν τους εξυπηρέτησε, μεταφέρθηκαν εν συνόλω»
«Δεν θα ποινικοποιήσουμε το ενδιαφέρον του βουλευτή. Είναι δουλειά του βουλευτή να αξιολογεί τα αιτήματα που έρχονται. Στη συντριπτική πλειοψηφία που βλέπω δεν βλέπω βουλευτές να ζητάνε παράνομα πράγματα» κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε «αυτό δημιουργεί προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό. Αντί να έρχεται μια υπόθεση συνολικά γίνεται μια επιλογή τμηματική για να παράγει πολιτικά δεδομένα».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε «και οι θεσμοί κρίνονται. Κάποιοι από τους διαλόγους υπάρχουν από τον Ιούνιο όταν ήρθε ο φάκελος για Αυγενάκη και Βορίδη. Γιατί τους έστειλε μετά από 10 μήνες και τμηματικά; Γιατί κάνει επιλεκτική διαδικασία;»
Με αφορμή την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Θάνος Πλεύρης είπε «αυτό που έστησε το ΠΑΣΟΚ είναι ο όρισμος του ρουσφετιού. Στο μνημόνιο υπήρξαν 2 κόμματα που κυβέρνησαν. Η ΝΔ παρέμεινε μεγάλη γιατί η σχέση της ήταν αξιακή, το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε γιατί η σχέση ήταν πελατειακή, όταν δεν τους εξυπηρέτησε, μεταφέρθηκαν εν συνόλω»
«Δεν θα ποινικοποιήσουμε το ενδιαφέρον του βουλευτή. Είναι δουλειά του βουλευτή να αξιολογεί τα αιτήματα που έρχονται. Στη συντριπτική πλειοψηφία που βλέπω δεν βλέπω βουλευτές να ζητάνε παράνομα πράγματα» κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.
