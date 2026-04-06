Χατζηδάκης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επισπεύσει τις διαδικασίες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
«Υποχρέωση έχουν οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, στόχος να κινηθούμε θεσμικά κι υπεύθυνα χωρίς να υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την αιχμή του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ανέφερε: «Τα στοιχεία αυτά είναι του 2021 που προέκυψαν από νόμιμες επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε στη συνέχεια. Εκείνο που ζητάμε κι επειδή το θέμα έχει έντονη πολιτική χροιά, υποχρέωση έχουν οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και στατιστικά να το δείτε πόσες υποθέσεις που ξεκινούν από τις εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αθωωτικό αποτέλεσμα;».
«Ορκίζομαι για λογαριασμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείεται να μην είχαν ζητήσει χάρη. Υπήρξαν κινήσει ευαισθησίας. Ως προς την άρση ασυλίας, οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα τη ζητήσουν κι αυτό είναι προς τιμήν τους. Δεν σημαίνει όποιου αίρεται η ασυλία πάει σε δίκη. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης και να υπάρξει απόφαση για παραπομπή ή μη σε δίκη. Εάν κάναμε κάτι διαφορετικό σε αυτήν τη φάση, θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης», πρόσθεσε.
Ο κ. Χατζηδάκης σχολιάζοντας τα περί παρέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, τόνισε: «Έχουμε ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Καλό να γίνει αυτό για να υπάρχει καθαρή εικόνα. Στόχος να κινηθούμε θεσμικά κι υπεύθυνα χωρίς να υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης».
Σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για επανεκκίνηση. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόταση που θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο. Δεν ακούγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στη Γαλλία ισχύει αυτό που παρουσίασε ο πρωθυπουργός. Έθεσε και το θέμα της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή. Να σκεφτούμε έξω από τα τετριμμένα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι κάτι παράνομο ή όχι. Αυτό πρέπει να δούμε. Από το 2019 και μετά έχουμε κάνει σειρά από τομές».
