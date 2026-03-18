Ντόρα Μπακογιάννη: Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένα πολύ καλό κορίτσι, έχει το ίδιο πηγαίο γέλιο με τη Μαρίκα Μητσοτάκη
Η βουλευτής αναφέρθηκε στη σχέση της τενίστριας με τον ανιψιό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Η Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε μια πολυθεματική συνέντευξη αγγίζοντας ζητήματα τόσο πολιτικά, όσο και προσωπικά.
Αρχικά σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για χτύπημα στην Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος ώστε να μην πληγεί και ο τουρισμός.
Την ίδια ώρα, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ μιλώντας στο Κρήτη TV και την εκπομπή «Πορτατίφ» και αναφερόμενη στο πώς νιώθει όταν κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά της για δικό τους όφελος τόνισε ότι «εάν το πάρω είδηση, κάηκαν».
«Έχω πάρει μερικούς είδηση και αυτοί δεν περνούν καλά. Το σταματάω με το καλημέρα σας», είπε τονίζοντας ότι απολαμβάνει να είναι βουλευτής Χανιών.
«Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι», είπε η βουλευτής της ΝΔ.
Και συμπλήρωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη, αλλά νομίζω ότι αγαπάει και αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Και επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ».
Την ίδια ώρα, σε ερώτηση για την ομοιότητα της τενίστριας με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».
Για τη Σία Κοσιώνη που είναι παντρεμένη με τον γιο της, Κώστα Μπακογιάννη είπε: «Την αγαπώ για τον καταπληκτικό της χαρακτήρα. Για την απίστευτη καλοσύνη, για την απίστευτη αξιοσύνη της [...]. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Οι καλοί χαρακτήρες των ανθρώπων μετράνε».
Σε άλλο σημείο μιλώντας για την πολιτική της διαδρομή, τόνισε ότι είχε δύο μεγάλες επιρροές στη ζωή της: τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και τον σύζυγό της, Παύλο Μπακογιάννη.
«Το να δίνει κανείς βήμα ξανά σε ένα δολοφόνο που έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια είναι κάτι που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη και δεν θα με βρει σύμφωνη ποτέ», είπε αρχικά.
Αναλυτικότερα, αναφερόμενη για το πώς ένιωσε βλέποντας να μιλάει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε:
«Πάρα πολύ άσχημα. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Το να δίνει κάποιος βήμα σε έναν δολοφόνο που έχει καταδικαστεί 11 φορές ισόβια, είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη και δεν θα με βρει ποτέ. Αυτός είναι ο στόχος του. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει αύριο Κουφοντινάκια. Δηλαδή ανθρώπους να τον μιμηθούν. Τι μας είπε; Οτι διάβαζε τον Τσε Γκεβάρα. Και εμείς τον διαβάζαμε, αλλά δεν γίναμε δολοφόνοι. Ο γιος μου είπε ότι αυτού του είδους οι προβολές έχουν σαν στόχο την τηλεθέαση ή τα κλικς. Δεν βρέθηκε ένα σάιτ που να μην βάλει τη φάτσα του Κουφοντίνα, για να πατήσεις πάνω και να το δεις. Ο Κουφοντίνας έχει γράψει βιβλίο, εάν θέλεις να δεις τη λογική του ανοίγεις το βιβλίο και το διαβάζεις. Όποιος θέλει να διαβάσει πως ο Κουφοντίνας το βράδυ που δολοφόνησε τον Μπακογιάννη πήγε και το γλέντησε, μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να το διαβάσει».
Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη:
Για τον γάμο του ανιψιού της με τη Μαρία ΣάκκαρηΑναφέρθηκε επίσης στη σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον ανιψιό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι προγραμματίζουν τον γάμο τους για το 2027.
Για το ντοκιμαντέρ με την 17ΝΤέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που εξετάζει τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη»
