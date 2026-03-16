Φοιτητικές... εκλογές θυμίζουν οι διαρροές για τα αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ: Όλοι δηλώνουν νικητές, καταγγελίες και μπάχαλο
Ακόμη δεν μπορεί να γίνει πλήρης πανελλαδική χαρτογράφηση, διακινούνται ποσοστά και νούμερα από τα στρατόπεδα για προφανείς λόγους εντυπώσεων
Φοιτητικές... εκλογές θυμίζει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη των 3.800 συνέδρων του ΠΑΣΟΚ μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες στις οποίες μετείχαν περίπου 150.000 μέλη του κόμματος, καθώς ο καθένας δηλώνει «νικητής».
Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι ακόμη δεν μπορεί να γίνει πλήρης πανελλαδική χαρτογράφηση, διακινούνται ποσοστά και νούμερα από τα στρατόπεδα για προφανείς λόγους εντυπώσεων.
Ήδη έχει κυκλοφορήσει στα πηγαδάκια του ΠΑΣΟΚ και το σχετικό ανέκδοτο: «Πόσους αριστίνδην θα έχουμε;» «Όσους χρειάζεται ο πρόεδρος...».
Αν μέσα σε όλα αυτά προσθέσει κανείς και την σωρεία εσωκομματικών καταγγελιών για παρατυπίες, μετακινήσεις ψηφοφόρων, έλλειψη ελέγχων, διπλοψηφίες και ελλείψεις επαρκών ποσοτήτων tablets αντιλαμβάνεται πόσο οξυμμένα είναι τα πνεύματα ενόψει συνεδρίου.
Ως τώρα οι εκτιμήσεις που διακινούνται ανεπισήμως χωρίς, επαναλαμβάνουμε, να έχουν προσμετρηθεί οι συσχετισμοί στους αριστίνδην αναφέρουν πως:
Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι έχει κατορθώσει να εκλέξει περί τους 2.100-2.300 συνέδρους, ποσοστό μεταξύ 57-60% που ίσως ανέβει και παραπάνω στο 65%. Αυτό σημαίνει ότι μένουν περί τους 1.500 έως 1.700 μάξιμουμ, για όλους τους υπόλοιπους.
Από το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα δίνουν ότι ο δήμαρχος Αθηναίων «πάει για τη δεύτερη θέση» χωρίς να έχουν τελική εικόνα. Σημειώνουν ότι στο λεκανοπέδιο το μπλοκ Δούκα ήρθε πρώτο στην Α' Αθήνας. μπροστά από το μπλοκ Ανδρουλάκη, δεύτερο στο Νότιο, τον Δυτικό και τον Ανατολικό Τομέα (πίσω από τον πρώτο Μανώλη Χριστοδουλάκη) και πήγε καλά στον βόρειο τομέα. Συνολικά ήρθαμε δεύτεροι, μακράν, στο Λεκανοπέδιο» λένε στην πλατεία Κοτζιά, προσθέτοντας πως «δεν κατάφερε να διασπάσει το δίκτυο του Χάρη η ανεξαρτητοποίηση του Μανώλη».
Το στρατόπεδο του Παύλου Γερουλάνου εκτιμά ότι πήγε πολύ καλά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ανέβασε τα ποσοστά του και στην περιφέρεια, τα οποία δεν είχε ως τώρα.
Από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη κάνουν λόγο για 967 εκλεγμένους (ποσοστό περίπου 25,4%) και φιλοδοξούν ότι στο συνέδριο θα εκλέξει περί το 30% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι οι Δούκας-Χριστοδουλάκης τα έχουν «σπάσει» και ο βουλευτής υπολοίπου Αττικής έχει το δικό του δίκτυο.
Στην συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχουν και στελέχη που θα παίξουν κομβικό ρόλο στο συνέδριο χωρίς να «ακουμπάνε» σε κάποια ομάδα, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης που έχει ισχυρές δυνάμεις στην δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, ο Παύλος Χρηστίδης που έχει το δικό του πανελλαδικό δίκτυο «πιστών», αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου με παρουσία κυρίως στη βόρεια Ελλάδα (κυρίως Θεσσαλονίκη και δυτική Μακεδονία). Ενδιαφέρον έχει το πού θα κατευθυνθεί το δίκτυο υποστηρικτών του διαγραφέντος βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ενώ η επιρροή του Στέφανου Παραστατίδη είναι περισσότερο πολιτική παρά οργανωτική.
Οι αριστίνδην και τα ανέκδοταΦυσικά, η πρωτιά Ανδρουλάκη δεν αμφισβητείται από κανέναν, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό πού θα κάτσει (πόσο κοντά στο 60%) καθώς δεν έχουν προσμετρηθεί ακόμη όλα τα ψηφοδέλτια και ιδίως από την Κρήτη αλλά ούτε έχουν ανακοινωθεί πόσοι θα μετάσχουν ως αριστίνδην, οι σύνεδροι δηλαδή που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο λόγω ιδιότητας, χωρίς να μπουν στην βάσανο της εκλογής. Ως τώρα υπολογίζονταν σε περίπου 1.000 αλλά νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να φτάσουν και 1.500 καθώς περιλαμβάνονται και πολλές δεκάδες αναπληρωτές γραμματείς σε δίκτυα και τομείς εκτοξεύοντας τον αριθμό των συνέδρων σε 5.200-5.300. Στελέχη με μεγάλη κομματική εμπειρία επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) δεν έχει δώσει ακόμη τη λίστα. Εσωκομματικοί αντίπαλοι του Ανδρουλάκη τον κατηγορούν ότι «μπαζώνει» τη λίστα με στόχο να διευρύνει τον έλεγχο στο Συνέδριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα