Ήξεις αφήξεις από Διαμαντοπούλου: Στηρίζει τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, αλλά ανοίγει παράθυρο επιστροφής επειδή παρέδωσε την έδρα
Υποστήριξε ακόμη ότι η αμφισβήτηση του προέδρου «χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα» κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει
Στήριξη στη Χαριλάου Τρικούπη για την κίνηση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δίνει η Άννα Διαμαντοπούλου, ωστόσο με δήλωσή της αφήνει ανοιχτό παράθυρο για την «επιστροφή» και τη συμπόρευση του Αρκά πολιτικού στο μέλλον.
«Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας... και ίσως να είναι πολύ νωρίς αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον», τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία δύο 24ωρα πριν είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην ηγεσία προειδοποιώντας για τα αποτελέσματα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ χωρίς κανόνες.
Με δήλωσή της στον flash 99,4 υποστηρίζει επίσης ότι: «Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Μαξίμου gate», ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του».
Αναλυτικά όσα δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου«Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός «Μαξίμου gate», ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα