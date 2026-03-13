Μαρινάκης: Ο Κωνσταντινόπουλος είπε το προφανές για ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα - Λάθος το θέμα και το timing της επίθεσης Σαμαρά, ήταν εκτός πραγματικότητας
«Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα» είπε για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς
Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «λάθος θεματική και λάθος timing», αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Αρχικά για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και στην παρατήρηση ότι ήταν η ΝΔ που «προκάλεσε» την απόφαση Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «εμείς δεν διαγράψαμε κανένα. Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές σε ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα».
Αφού, δε, είπε ότι «δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω αν είναι σωστή ή όχι μια διαγραφή από ένα κόμμα», στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της ΝΔ με τον κ. Κωνσταντινόπουλου., δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, η ΝΔ έχει μπροστά της χρόνο για παραδοτέα».
Κληθείς, στη συνέχεια να τοποθετηθεί επί των όσων είπε στη Βουλή την Πέμπτη ο κ. Σαμαράς κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Ελλάδας με τη Chevron, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «δεν έχουν καμία βάση όσα είπε. Πέραν των όσων επαρκέστατα απάντησε ο κ. Παπασταύρου, δεν υπάρχει ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων«.
«Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν πολύ λάθος η θεματική που επέλέξε να επιτεθεί γιατί ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές της κυβέρνησης, όλοι παραδέχονται ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής - αυτό που λέμε εθνικά θέματα - η κυβέρνηση έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη, έχει διαχειριστεί κρίσεις, έχει δυναμώσει τη χώρας» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Ήταν λάθος και η θεματική και το timeing. Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.
