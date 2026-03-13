Γερουλάνος στο Greece Talks: Ο Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε την έδρα του, ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και πολιτικής αξίας
Γερουλάνος στο Greece Talks: Ο Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε την έδρα του, ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και πολιτικής αξίας
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
Την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί από βουλευτής μετά τη διαγραφή του, παραδίδοντας την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη, στο συνέδριο Greece Talks του Travel.gr στην Κρήτη.
Παραπέμποντας στη χθεσινή τοποθέτησή του, οπότε και είχε εκφράσει τη λύπη του για τη διαγραφή, ο κ. Γερουλάνος θέλησε να σχολιάσει τις εξελίξεις. «Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε την έδρα του. Ελάχιστοι βουλευτές έχουν διαγραφεί από το κόμμα τους και έχουν παραδώσει την έδρα τους. Είναι μια εξαιρετικά υψηλού συμβολισμού και πολιτικής αξίας κίνηση και θεωρώ ότι έχουμε όλοι κάτι να μάθουμε από αυτό», είπε ο κ. Γερουλάνος.
Χθες, ο κ. Γερουλάνος είχε αναφέρει με νόημα ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι, ανεξαρτήτως των εσωτερικών μας διαφορών», και πρόσθεσε ότι χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμός στους θεσμούς.
Παραπέμποντας στη χθεσινή τοποθέτησή του, οπότε και είχε εκφράσει τη λύπη του για τη διαγραφή, ο κ. Γερουλάνος θέλησε να σχολιάσει τις εξελίξεις. «Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος παρέδωσε την έδρα του. Ελάχιστοι βουλευτές έχουν διαγραφεί από το κόμμα τους και έχουν παραδώσει την έδρα τους. Είναι μια εξαιρετικά υψηλού συμβολισμού και πολιτικής αξίας κίνηση και θεωρώ ότι έχουμε όλοι κάτι να μάθουμε από αυτό», είπε ο κ. Γερουλάνος.
Χθες, ο κ. Γερουλάνος είχε αναφέρει με νόημα ότι «δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι, ανεξαρτήτως των εσωτερικών μας διαφορών», και πρόσθεσε ότι χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και σεβασμός στους θεσμούς.
