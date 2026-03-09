Αντιπαράθεση Δούκα - Μπακογιάννη στο δημοτικό συμβούλιο για τη Διπλή Ανάπλαση

«Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει» είπε ο δήμαρχος της Αθήνας - Για μεγάλες καθυστερήσεις στα συνοδά έργα έκανε λόγο ο προκάτοχός του