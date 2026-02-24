Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Βασιλική Πολύζου
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κυρίας Πολύζου, η μήνυση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της δημοσιογράφου, τόσο σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ
Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε σήμερα η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, που υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας.
H ενάγουσα είχε κάνει επίσημη προσφυγή όπου ισχυρίζεται ότι διορίστηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους» (συνδέεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας) και πως εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων περίπου 16.000 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη μήνυση της Βασιλικής Πολύζου, στις δηλώσεις της αυτές η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να της απέδωσε ψευδώς και προσβλητικώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση απόπειρας κατ' επάγγελμα εκβίασης με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πέτρο Κουσουλό.
Την αποκάλεσε «απατεώνισσα»Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κυρίας Πολύζου, η μήνυση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε δηλώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόσο σε δηλώσεις της στις 17 Φεβρουαρίου στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αμέσως επόμενη ημέρα, 18 Φεβρουαρίου, όπου είχε αποκαλέσει την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε πότε συνεργάτιδα του κόμματός της ή εργαζόμενη σε αυτό.
