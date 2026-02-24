Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Βασιλική Πολύζου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κυρίας Πολύζου, η μήνυση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της δημοσιογράφου, τόσο σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ