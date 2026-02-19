Πλεύρης: Επιβαρυμένα τα νησιά από τις ροές μεταναστών, στόχος η αποσυμφόρηση κι η στήριξή τους
Πλεύρης: Επιβαρυμένα τα νησιά από τις ροές μεταναστών, στόχος η αποσυμφόρηση κι η στήριξή τους
Έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές από παραλίες τόνισε από τη Χίο ο υπουργός Μετανάστευσης που επισήμανε ότι πλέον οι ροές μεταφέρονται προς την Κρήτη
«Έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές που υπήρχαν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, που επισκέφθηκε σήμερα τη Χίο, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου στο πλαίσιο ελέγχου του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, πριν την ξενάγηση του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη ΒΙΑΛ Χίου, ο κ. Πλεύρης σημείωσε: «Στόχος μας είναι οι ροές να είναι μειωμένες και έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές που υπήρχαν και η συνεργασία συνεχίζει να είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πλέον. Φαίνεται ότι οι ροές μεταφέρονται και σε άλλα σημεία, προς την Κρήτη. Τα νησιά, όπως και η Χίος, έχουν επιβαρυνθεί και όλες μας οι κινήσεις και αποφάσεις έχουν λογική την αποσυμφόρηση και στήριξη των νησιών».
«Οι δομές που έχουμε σε αυτά τα νησιά, είπε, πάντοτε θα φροντίζουμε να μη δημιουργούν πρόβλημα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό συνδέεται και με τη μείωση των ροών που έχουμε πετύχει στο Αιγαίο αλλά και στο γεγονός ότι φροντίζουμε να μην υπάρχει επιβάρυνση σε αυτές και να συνδράμει η ενδοχώρα, όταν υπάρχει οποιαδήποτε πίεση», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:
«Εμείς θέλουμε όλες οι αποφάσεις να βρίσκονται σε ένα γνώμονα μη επιβάρυνσης της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας. Το δόγμα που έχουμε και ως υπουργός υπηρετώ είναι, ότι τα νησιά έχουν επιβαρυνθεί και στόχος είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης και όχι η πίεση των τοπικών κοινωνιών. 'Αρα ό,τι ενέργειες γίνονται σε όλα τα νησιά θα είναι ενέργειες, προκειμένου να ανακουφίσουν και να μην πιέζουν την τοπική κοινωνία».
Λιγότερο από το 50% της δυναμικότητάς τουςΣχετικά με τους πληθυσμούς προσφύγων- μεταναστών που βρίσκονται στις δομές, ο υπουργός σημείωσε, ότι τόσο σε Χίο, όσο και Μυτιλήνη, είναι κάτω από 1.000 άτομα, ενώ γενικά στα νησιά μας είναι λιγότερο από το 50% της δυναμικότητάς τους.
