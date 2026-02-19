Πλεύρης: Επιβαρυμένα τα νησιά από τις ροές μεταναστών, στόχος η αποσυμφόρηση κι η στήριξή τους

Έχουμε αυτή τη στιγμή από την πλευρά των παραλίων τις μικρότερες δυνατές ροές από παραλίες τόνισε από τη Χίο ο υπουργός Μετανάστευσης που επισήμανε ότι πλέον οι ροές μεταφέρονται προς την Κρήτη