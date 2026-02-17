Στη Θεσσαλονίκη για τις πρώτες κοινωνικές κατοικίες η Δόμνα Μιχαηλίδου: «Κανένας συμπολίτης μας χωρίς αξιοπρεπή στέγη»

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ευάλωτα νοικοκυριά όπως άστεγοι, άτομα σε επισφάλεια στέγασης, μονογονεϊκές οικογένειες και θύματα έμφυλης βίας - Η υπουργός θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια των διαμερισμάτων και θα επισκεφθεί διαμέρισμα όπου διαμένει μονογονεϊκή οικογένεια