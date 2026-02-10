Γκιλφόιλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη
Κινηθήκαμε με ταχύτητα και ξεκάθαρο σκοπό ανέφερε μεταξύ άλλων σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Αμερικανίδα πρέσβης που ευχαρίστησε τον Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε

Το δικό της μήνυμα για τη συμπλήρωση των 100 ημερών παρουσίας της στην Ελλάδα έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Χ, και φέρει τον τίτλο ««Οι πρώτες 100 μέρες» η κα Γκιλφόιλ αφού ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, αναφέρθηκε στους Έλληνες που όπως είπε την υποδέχτηκαν με θέρμη.

«Κινηθήκαμε με ταχύτητα και με ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ - Ελλάδας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενοι στα όσα συνέβησαν κατά την παρουσία της στην Αθήνα. 


Παράλληλα, η κα Γκιλφόιλ έκανε λόγο για «ρεκόρ» στα ενεργειακά πρότζεκτ που συμφωνήθηκαν έως τώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, όπως ο Κάθετος Διάδρομος. 

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!», έγραψε στο σχόλιο της ανάρτησής της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
