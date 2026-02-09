Η ατζέντα Μητσοτάκη-Ερντογάν στη συνάντηση της Άγκυρας, «κλειδώνει» η σύνθεση των υπουργών
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο βασικός στόχος είναι να μην διασαλευτεί ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας σε επίπεδο κορυφής, ο οποίος ομολογουμένως είχε ατονήσει
Σήμερα αναμένεται να «κλειδώσουν» οριστικά η σύνθεση των υπουργών που θα ταξιδέψουν την Τετάρτη στην Άγκυρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αλλά και τα θέματα που θα κληθούν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες, τόσο στην κατ' ιδίαν συνάντηση όσο και στη διευρυμένη με τους υπουργούς. Τα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας είναι σε ανοιχτή γραμμή, αν και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι αφενός δεν υπάρχει momentum για κάτι πιο προωθημένο στις διμερείς σχέσεις, αφετέρου ότι ο βασικός στόχος είναι να μην διασαλευτεί ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας σε επίπεδο κορυφής, ο οποίος ομολογουμένως είχε ατονήσει.
Τα «ήρεμα νερά» των τελευταίων ετών που έγιναν περίπου δόγμα ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν «κυματισμούς» τους τελευταίους μήνες, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, η απευθείας συζήτηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι του κ. Ερντογάν θα είναι ενδιαφέρουσα, καθώς θα είναι ανοιχτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συζητηθούν τόσο οι διμερείς όσο και οι περιφερειακές εξελίξεις. Η Αθήνα αναμένεται να θέσει τα ζητήματα των τουρκικών NAVTEX και να εξηγήσει τον ελληνικό σχεδιασμό για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα. Σημειωτέον, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στόχος είναι πριν το Πάσχα (12 Απριλίου) να κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο και λίγο μετά θα ακολουθήσει και αυτό του Ιονίου.
Η Αθήνα εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ότι οι Τούρκοι θα σταθούν ιδιαιτέρως σε δύο ζητήματα. Αφενός, στον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα SAFE και κατ' επέκτασιν από την ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, αφετέρου στη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, την ώρα που η αντίστοιχη σχέση της γείτονος με την Ιερουσαλήμ είναι στο ναδίρ. Ως προς τα περιφερειακά ζητήματα, δεδομένα θα συζητηθούν οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ιράν και Συρία, ενώ στο τετ-α-τετ τους οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συνοδεύονται από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και τους δύο διπλωματικούς τους συμβούλους Μίλτων Νικολαΐδη και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο Αθήνα και Άγκυρα αντάλασσαν drafts για το πρόγραμμα και τη σύνθεση των υπουργών που θα βρεθούν στο ραντεβού της Τετάρτης. Θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα μετάσχουν στη διευρυμένη σύνθεση οι δύο υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας και Γιασάρ Γκιουλέρ. Επί τάπητος πάντως σίγουρα θα τεθούν ζητήματα μετανάστευσης, αστυνομικής συνεργασίας, συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, πολιτισμού, οικονομίας και εμπορίου και μεταφορών.
Σήμερα θα οριστικοποιηθούν τα πρόσωπα των υπουργών, ενώ αναμένεται να συμμετέχουν στη συζήτηση πέραν του υπουργού Εξωτερικών και οι δύο υφυπουργοί Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης που χειρίζονται τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα κατ' αντιστοιχία. Από το Μέγαρο Μαξίμου επίσης θα ταξιδέψουν στην Άγκυρα η διευθύντρια του γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Μαξίμου Γιώργος Ευθυμίου και η διευθύντρια Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Κύρα Κάπη.
Η σύνθεση των υπουργών
