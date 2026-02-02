Μητσοτάκης για Κεφαλογιάννη: Σωστή η διάταξη, αλλά όποιος κατέχει δημόσιο αξίωμα πρέπει να προσέχει και τις εντυπώσεις

Αιχμές του πρωθυπουργού για την υπουργό Τουρισμού, η οποία έσπευσε να κάνει πρώτη χρήση της διάταξης - Έρχονται αλλαγές στον νόμο για τη συνεπιμέλεια των τέκνων





Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στον νόμο για τη συνεπιμέλεια τέκνων, τονίζοντας πως η διάταξη « είναι σωστή, καθώς μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τη συνεπιμέλεια».



«Όταν κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, δεν αρκεί να στεκόμαστε μόνο στην ουσία, αλλά οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη και τις εντυπώσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν συνέπειες για την Όλγα Κεφαλογιάννη







Σε ερώτηση ειδικά για την περίπτωση της κυρίας Κεφαλογιάννη, περιορίστηκε να σημειώσει ότι πρόκειται για «προσωπικό ζήτημα», τονίζοντας πως «υπάρχουν και παιδιά στη μέση» και ότι θα παραμείνει «στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ αυτής».





Η ερώτηση Παπαχελά και η απάντηση Μητσοτάκη



Παπαχελάς: Στα εσωτερικά να ξεκινήσω από τα πιο πρόσφατα. Υπήρξε μια μεγάλη «φασαρία», να το πω έτσι, γι’ αυτή τη διάταξη που πέρασε, που αφορούσε και την κα Κεφαλογιάννη.



Το ερώτημα που έχω εγώ είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας κόσμος είναι θυμωμένος, με την έννοια ότι είναι μια διάταξη η οποία πέρασε χωρίς διαβούλευση ουσιαστικά. Ήρθε, νομίζω, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και ένας Υπουργός σας ήταν ο πρώτος πολίτης ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, την χρησιμοποίησε. Αυτό πώς σας κάνει να νιώθετε;



Θεωρώ ότι είναι μια σωστή διάταξη, διότι ουσιαστικά μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα τα οποία αφορούν στη συνεπιμέλεια, νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που νομίζω ότι, τέσσερα χρόνια μετά πια, το Υπουργείο έχει άποψη στον βαθμό στον οποίο πρέπει ενδεχομένως να γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση η οποία έγινε.



Το πώς έγινε χρήση της διάταξης εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση.



Εγώ θα μείνω στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ εαυτής.



Παπαχελάς: Όμως το γεγονός ότι υπάρχει μια κριτική που λέει ότι κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούν τη νομοθετική διαδικασία για να περάσουν μια διάταξη που τους αφορά…



Μητσοτάκης: Μα η διάταξη ήταν μια διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και θα μπορούσα να ακούσω αυτή την κριτική αν η διάταξη ήταν εσφαλμένη.



Τώρα, το πώς έγινε χρήση αυτής της διάταξης αυτό είναι ένα άλλης τάξης…



Παπαχελάς: Όχι, μένω πιο πολύ στο θέμα της καλής νομοθέτησης.



Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, επειδή στην καλή νομοθέτηση έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία νομίζω ότι αναγνωρίζονται από όλους όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει εδώ ουσιαστικά ζήτημα νομοθέτησης, στον βαθμό που δεν ήρθε κάποια τροπολογία εκπρόθεσμη -εκπρόθεσμες τροπολογίες δεν έχουμε πια- και η διάταξη αυτή ήταν στις Επιτροπές, ήρθε στην Ολομέλεια, κανείς δεν ασχολήθηκε τότε. Ασχολήθηκαν μόνο εκ των υστέρων, όταν αντελήφθησαν ότι μια Υπουργός μας ωφελήθηκε από αυτή τη διάταξη.



Από εκεί και πέρα, διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από τη διάταξη αυτή καθ’ εαυτή. Και ξέρω πολύ καλά ότι όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις.



Παπαχελάς: Θα έχει κάποιες πολιτικές επιπτώσεις αυτό;



Μητσοτάκης: Όχι. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι, σας είπα, ότι η διάταξη είναι μια διάταξη ορθή.