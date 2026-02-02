ALCO: Σταθερό προβάδισμα 13 μονάδων για ΝΔ, στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου - Πού «ψαρεύουν» συμπάθεια Καρυστιανού και Τσίπρας

Κλείσιμο

Σε μεταβατική περίοδο, εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού με τη διαπίστωση ότι πρακτικά μόνον η ΝΔ μένει σχεδόν αλώβητη - καθώς μεταξύ των ψηφοφόρων της καταγράφηκε ένα ποσοστό συμπάθειας 9% και μόνον για την Μαρία Καρυστιανού - παραπέμπουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha.Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στην συγκεκριμένη έρευνα - χάνει 0,1 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την μέτρηση του Δεκεμβρίου και «γράφει» 23,5% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, με το ΠΑΣΟΚ να χάνει 1,1 μονάδες και να πέφτει από το 11,6% στο 10,5%. Η ALCO καταγράφει - όπως και όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου - άνοδο για την Πλεύση από το 6,3% στο 7,9% , αλλά στην τρίτη θέση με 9,4% εμφανίζεται η Ελληνική Λύση.Πτώση μίας μονάδας καταγράφηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση 0,4 μονάδων είχε και η Φωνή Λογικής. Έχει ενδιαφέρον ότι οι αναποφάσιστοι μειώθηκαν από το 20,9% στο 18,4%, αλλά διπλασιάστηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα», από το 4,5% στο 8,8%.Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα και το 58% για διαμαρτυρία.Πολυσυλλεκτική είναι η συμπάθεια που αποσπά το «κόμμα Καρυστιανού», κυρίως μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, από τη μία πλευρά και του Κινήματος Δημοκρατίας και της Πλεύσης από την άλλη. Στον ΣΥΡΙΖΑ το 90% έλκεται από το κόμμα Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ η συμπάθεια για το κόμμα Καρυστιανού είναι στο 15% και στο ΚΚΕ 16%. Μάλιστα, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα δεν καταγράφηκαν θετικές γνώμες στη ΝΔ, για το κόμμα Καρυστιανού η συμπάθεια φτάνει στο 9%.Σημειώνεται ότι η ALCO παρουσίασε για πρώτη φορά μέτρηση για την Μαρία Καρυστιανού, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε πολύ νωρίτερα ανακοινώσει τα περί κόμματος βρίσκει πτώση κατά δύο μονάδες - από το 19% στο 17% - τις θετικές γνώμες στο σύνολο. Στη Νέα Αριστερά η συμπάθεια για το κόμμα Τσίπρα φτάνει στο 67%, στο κόμμα Κασσελάκη στο 53%, πέφτει στο 26% στην Πλεύση Ελευθερίας και στους αναποφάσιστους φτάνει στο 24%. Στο 21% μετρήθηκαν οι θετικές γνώμες στο ΠΑΣΟΚ και στο 14% στο ΚΚΕ.Άνοδο στα συναισθήματα της απογοήτευσης (+ 5 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο) και της οργής (+3 μονάδες) , ενώ μειώθηκαν τα ποσοστά της αισιοδοξίας( -5) και της ελπίδας(-2). Παράλληλα, μόλις το 16% λέει ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης ταυτίζονται με τις προτεραιότητες της κοινωνίας