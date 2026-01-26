Αναβάλλεται μετά το δυστύχημα στα Τρίκαλα η εκδήλωση «The Greek AI Accelerator» όπου θα συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η εκδήλωση αναβάλλεται, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής

Λόγω του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  δεν θα λάβει μέρος στην προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εκδήλωση αναβάλλεται, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Στην ανακοίνωσή της η Endeavor Greece επισημαίνει τα εξής: «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ατυχών και τραγικών εξελίξεων σήμερα στα Τρίκαλα, αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε την σημερινή εκδήλωση έναρξης του Greek AI Accelerator που ήταν προγραμματισμένη για τις 18:00 στο Ωδείο Αθηνών».

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία αυτό μπορεί να προκαλέσει και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Θα ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία της εκδήλωσης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες» προστίθεται.
