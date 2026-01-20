Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Διαστρέβλωση και κοπτοραπτική σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας νωρίτερα στην Πολιτική Γραμματεία είχε μιλήσει για «ακροβασίες» του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου