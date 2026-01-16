ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος καρατόμησε τη Νίνα Κασιμάτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
Πέραν της παρουσίας της στην τελετή υποδοχής, η Νίνα Κασιμάτη είχε υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό – Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου στον Πρόεδρο της Βουλής
Την αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, μετά την εμφάνισή της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», αγνοώντας την γραμμή της Κουμουνδούρου, που εξέδωσε μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση για την τελετή.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε όστι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως τακτικό μέλος θα μετέχει ο Διονύσης Καλαματιανός και ως αναπληρωματικό ο Γιώργος Ψυχογιός. Μέχρι σήμερα, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και αναπληρωματικό μέλος η κυρία Κασιμάτη.
Πέραν της εμφάνισης στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» η κυρία Κασιμάτη είχε προκαλέσει δυσφορία στην Κουμουνδούρου με την απόφασή της να υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, και πάλι ερχόμενη σε αντίθεση με την κομματική γραμμή.
