Ο Μητσοτάκης γευμάτισε με μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και την Γκιλφόιλ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτισε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) με μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στίβεν Μίραν και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το διοικητικό μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Μίραν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες» έγραψε σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.
It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026
