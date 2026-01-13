Χατζηβασιλείου: Οι ανυπόστατες και αήθεις επιθέσεις από Ρωσία δεν φοβίζουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη

«Οι ανυπόστατες και αήθεις επιθέσεις από τη Ρωσία εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν τον φοβίζουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ERTNews Radio 105.8 το πρωί της Τρίτης.Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι οι επιθέσεις αυτές δεν προκαλούν έκπληξη σε όσους γνωρίζουν την ιστορία των σχέσεων Μόσχας και Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια διαρκής αμφισβήτηση του πνευματικού πρωτείου της Κωνσταντινούπολης από τη ρωσική εκκλησιαστική ηγεσία. Όπως υπενθύμισε, ήδη από τα Χριστούγεννα του 2013, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας είχε εκδώσει εγκύκλιο που αμφισβητούσε ευθέως το θεμελιώδες προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, ανοίγοντας έναν κύκλο εντάσεων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση κορυφώθηκε, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, απόφαση που ενόχλησε τη Μόσχα. Όπως είπε, εκεί εντοπίζεται και ο πυρήνας της σημερινής αντιπαράθεσης, καθώς η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι θίγεται ο ρόλος και η επιρροή της στον ορθόδοξο κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με το πνευματικό κύρος και τη διεθνή του αναγνώριση, δεν έχει ανάγκη από «συνηγόρους υπεράσπισης», καθώς αποτελεί μια μορφή που χαίρει καθολικού σεβασμού στο διεθνές στερέωμα, υπογραμμίζοντας την πλήρη στήριξη της Ελλάδας προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο.Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, όπως και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, υποστηρίζουν σταθερά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον ρόλο του, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να παραχαράσσει την ιστορία αιώνων. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση που του προσήκει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αμφισβήτησής του δεν αλλάζει την ιστορική και πνευματική πραγματικότητα.Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που, 47 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, δείχνει σημάδια βαθιάς κρίσης. Όπως είπε, οι πρόσφατες εξεγέρσεις διαφέρουν από τις προηγούμενες, καθώς η οικονομική κατάρρευση πλήττει πλέον οριζόντια όλες τις κοινωνικές τάξεις, ακόμη και εκείνες που στήριζαν παραδοσιακά το καθεστώς. Τόνισε ότι έχει διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο καθεστώς και την κοινωνία, ενώ επεσήμανε ότι μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν οι δορυφόροι και οι δομές ισχύος του Ιράν, η εικόνα παντοδυναμίας έχει κλονιστεί.Κατά τον κ. Χατζηβασιλείου, δεν είναι εύκολο να καταρρεύσει άμεσα το ιρανικό καθεστώς, όμως πιθανά σενάρια είναι είτε η παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων στους πολίτες είτε η ανάδειξη νέας ηγεσίας, περισσότερο εξωστρεφούς, με στόχο να δοθεί μια εικόνα «ανανέωσης». Υπογράμμισε, τέλος, ότι παρατηρείται μια μετατόπιση από το παλιό ισλαμικό όραμα σε έναν σύγχρονο εθνικισμό.