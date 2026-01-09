Αυλωνίτης: Είμαι ανοιχτός να συζητήσω με την Καρυστιανού, βίντεο

«Θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας»

επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή που ο Στέφανος Κασσελάκης διατύπωσε δημοσίως την άποψη ότι θα κατέβουν αυτόνομοι κι ανεξάρτητοι απέναντι σε όλο το παλιό πολιτικό σύστημα, είχε καταθέσει διαφοροποιημένη θέση.







Ο ανεξάρτητος βουλευτής, που συμπορεύεται με το Κίνημα Δημοκρατίας, είπε μεταξύ άλλων:



«Κατ' αρχήν ήταν μια προσωπική μου άποψη κι έχω δηλώσει ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση παγκοσμίως δεν μπορεί κανείς να λέει ότι πορεύεται μόνος του. Όλοι μαζί, βάζοντας λίγο νερό στο κρασί μας, θα πρέπει να βρούμε την κοινή συνισταμένη».





«Είμαι ανοιχτός να μιλήσω με την Μαρία Καρυστιανού»

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συζήτησης με την Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Αυλωνίτης τόνισε: «Μπορούμε κάλλιστα να καθίσουμε και να μιλήσουμε με το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Δεν είμαι σε επικοινωνία μαζί της, όμως επειδή γνωρίζω πολύ καλά την υπόθεση των Τεμπών, είμαι σε θέση να πω ότι η πολιτική κίνηση Καρυστιανού είναι ούτως ή άλλως δικαίωμά της, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η κίνηση αυτή να πάρει και τη μορφή κόμματος και κινήματος. Το ότι δηλαδή το κίνημα αυτό παίρνει τη μορφή κόμματος είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να συζητήσουμε με την κυρία Καρυστιανού. Είμαι ανοιχτός να μιλήσω μαζί της».