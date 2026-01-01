Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Γεννηματάς: Ενημερώθηκε για τα επείγοντα και τα έργα αναβάθμισης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς» με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.
Κατά την επίσκεψή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σε κλινικές καθώς και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών. Εκεί ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αρχική διαλογή των περιστατικών, ώστε κάθε ασθενής να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς» με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού του νοσοκομείου.
