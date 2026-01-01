Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Γεννηματάς: Ενημερώθηκε για τα επείγοντα και τα έργα αναβάθμισης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς» με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας