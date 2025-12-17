Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Ισραήλ

Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People, στο πλαίσιο του εορτασμού της Χάνουκα

Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από πρόσκληση της Εβραϊκής Κοινότητας, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Χάνουκα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για τις δημοκρατικές αξίες του, τα επιτεύγματά του και τους ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τόνισε ακόμη ότι «σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε μισόλογα ούτε μεσοβέζικες στάσεις».


Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην Ελλάδα και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά, ενώ επανέλαβε ότι το Ισραήλ στηρίζει διαχρονικά τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης