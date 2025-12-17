Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ
Γεωργιάδης από τη Νέα Υόρκη: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ
Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People, στο πλαίσιο του εορτασμού της Χάνουκα
Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από πρόσκληση της Εβραϊκής Κοινότητας, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Χάνουκα.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για τις δημοκρατικές αξίες του, τα επιτεύγματά του και τους ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τόνισε ακόμη ότι «σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε μισόλογα ούτε μεσοβέζικες στάσεις».
Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην Ελλάδα και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά, ενώ επανέλαβε ότι το Ισραήλ στηρίζει διαχρονικά τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.
Ολόκληρη η χθεσινή μου ομιλία στο ANU the Museum of the Jewish People χθες στη Νέα Υόρκη: https://t.co/HtMnNxWrY4— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025
Σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε τα μισόλογα, ούτε οι μεσοβέζικες στάσεις. Είμαστε με το @IsraelinGreece @Israel διότι το θαυμάζουμε για τα…
