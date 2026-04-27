Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ο άνθρωπος που εκβίαζε τον πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσει σήμερα στις 5 το απόγευμα έκτακτη συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη
Με επιθετικό λόγο εναντίον της κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά στα ζητήματα κράτους δικαίου σχολιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.
«Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης» δηλώνει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στο ότι σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση.
«Επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!», υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος θα παραχωρήσει σήμερα στις 5 το απόγευμα έκτακτη συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη για το ζήτημα των υποκλοπών και τις τελευταίες εξελίξεις.
«Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει! Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη», λέει ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος με τη δήλωσή του υπογραμμίζει ακόμη ότι:
«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».
