Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ζητά από την αντιπολίτευση να το στηρίξει

Την κατάθεση αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην την ανασύρει από το αρχείο.«Η ΚΟ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το στηρίξουν. Ο αγώνας θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν επαφές για τη συγκέντρωση των 120 υπογραφών. Παράλληλα, κάλεσε όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το παράνομο λογισμικό Predator να καταθέσουν μηνύσεις στον Άρειο Πάγο.Πάντως, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την κατάθεση πρότασης μομφής, σημειώνοντας ότι «για να καταθέσεις πρόταση μομφής, θα πρέπει να έχει γίνει ένα γεγονός». Ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, που θα δίνει στον Ισραηλινό απόστρατο Ταλ Ντίλιαν τη δυνατότητα εξαγοράς της ποινής του, θα μπορούσε να αποτελέσει τέτοια περίπτωση. «Η πρόταση μομφής είναι εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά», καθώς μπορεί να υποβάλλεται μόλις μία φορά το εξάμηνο, πρόσθεσε.«Υπάρχει ζήτημα διάκρισης των εξουσιών»Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε εκτροπή και ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών. «Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου «προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης».Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε ότι «ένας απόστρατος του ισραηλινού στρατού βγήκε και εκβίασε τον πρωθυπουργό. Κάθε άλλος θα του έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η αγωνία και η απραξία του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύουν την ενοχή του. Είναι ικανός για όλα, προκειμένου να μείνει στην εξουσία».Ερωτηθείς για το εάν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, επανέλαβε: «Η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει κλονιστεί, το έχω ξαναπεί. Όμως έχω χρέος να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, διότι πρέπει να υπάρχει πίστη σε αυτούς από τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκούμε κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».Νέες μηνύσεις από έξι πρόσωπα προανήγγειλε ο Ζαχαρίας ΚεσσέςΠαρών στη συνέντευξη Τύπου ήταν και ο συνήγορος ορισμένων εκ των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος κατήγγειλε «θεσμική εκτροπή» και προανήγγειλε ότι στο μέλλον θα κινηθεί νομικά κατά του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, αλλά και του νυν εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, επιδιώκοντας τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για κατάχρηση εξουσίας. «Κανένας δεν είναι ανέλεγκτος», είπε.Μιλώντας για μεθοδεύσεις, ανέφερε ότι την Παρασκευή επισκέφθηκε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να ενημερωθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας των υποκλοπών, αλλά και για τη διαδικασία κατάθεσης έξι νέων μηνύσεων, που συνοδεύονται από ευαίσθητα έγγραφα τα οποία, όπως είπε, δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία και πρέπει να διερευνηθούν.Σύμφωνα με τον ίδιο, συναντήθηκε με τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, τον οποίο ενημέρωσε για τα νέα δεδομένα. «Αυτό έγινε Παρασκευή. Η αιφνίδια αρχειοθέτηση της υπόθεσης τη Δευτέρα δείχνει ότι δεν υπήρξε καμία διάθεση διερεύνησης. Βιάστηκε να την αρχειοθετήσει γιατί ήθελε να αποφύγει νέα αποδεικτικά στοιχεία. Γι’ αυτό μιλάω για το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα για κατάχρηση εξουσίας», υποστήριξε.«Είμαι πεπεισμένος ότι η αίτηση που κατέθεσα την Παρασκευή επιτάχυνε τις εξελίξεις και οδήγησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Στην αίτηση αναφέρω ότι πρόκειται να προσκομιστούν νέα δεδομένα και ζήτησα να μου υποδειχθεί ενώπιον ποιας αρχής και με ποια διαδικασία θα πρέπει να τα εισφέρω. Το συζήτησα με τον κ. Μπακέλα χωρίς να του αποκαλύψω το περιεχόμενο. Αντί να με ενημερώσει πώς θα παραλάβει έγγραφα και μηνύσεις, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο», τόνισε. Επίσης, άφησε αιχμές κατά του κ. Τζαβέλλα, λέγοντας ότι ως αρμόδιος στο παρελθόν εισαγγελέας για την ΕΥΠ, θα έπρεπε να δηλώσει αποχή από την υπόθεση.