Φιλανθρωπικός αγώνας στη Σαντορίνη με την συμμετοχή βουλευτών
Στόχος η ενίσχυση του 26ου Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο
Μια ιδιαίτερη αθλητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαντορίνης την περασμένη Παρασκευή με την ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής των Ελλήνων να αναμετριούνται με τους παλαίμαχους του Πανθηραϊκού για φιλανθρωπικό σκοπό.
Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Δήμο Θήρας, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν πρωτοβουλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκου Καφούρου (Κυκλάδων) και Σπύρου Κουλκουδίνα (Πιερίας), με στόχο την ενίσχυση του 26ου Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με Αμαξίδιο, στηρίζοντας με τον τρόπο έναν σημαντικό θεσμό με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο οποίος φιλοξενείται στη Σαντορίνη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του αγώνα, η Βουλή των Ελλήνων ενίσχυσε το Πτωχοκομείο Θήρας με το ποσό των 5.000 ευρώ, για τη στήριξη του ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελεί. Η πρωτοβουλία έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τον κόσμο και σημαντικής στήριξης από τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος Θήρας, η Εθελοντική Ομάδα Σαντορίνης, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του νησιού, καθώς και από χορηγούς όπως η AEGEAN και επιχειρήσεις του νησιού, αναδεικνύοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.
Η ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής απαρτιζόταν από τους βουλευτές Μάρκο Καφούρο, Τάσο Νικολαϊδη, Νεοκλής Κρητικό, Κομνηνό Δελβερούδη, Κώστα Φλώρο, Νίκο Βλαχάκο, Θανάση Σταυρόπουλο, Δημήτρη Καλογερόπουλο Νίκο Βρεττό και Ιωάννη Κόντη ενώ η 16άδα συμπληρώθηκε από τον διευθυντή της Κ.O. της ΝΔ Πέτρο Τζανετάκο και κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Μετά το τέλος του αγώνα ο «οικοδεσπότης» της εκδήλωσης Μάρκος Καφούρος δήλωσε «Τέτοιες στιγμές δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει διάθεση προσφοράς και συνεργασία. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά συγκινητική και αυτό είναι που δίνει αξία σε τέτοιες δράσεις. Σε έναν αγώνα με φιλανθρωπικό σκοπό δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι – όλοι κερδίζουμε όταν κερδίζει πρωτίστως η κοινωνία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα