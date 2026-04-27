Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει
Σφοδρή ήταν η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τη σημερινή απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην προχωρήσει η επανεξέταση της δικογραφίας που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική, σημειώνοντας: «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, πρόσθεσε: «Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».
