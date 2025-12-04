Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, οι εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και το κύκλωμα των Γιαννιτσών
Τα στοιχεία που αφορούν τον αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Μπουνάκη έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Στοιχεία που προκαλούν ισχυρό προβληματισμό και πολλαπλά ερωτήματα για τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του Νίκου Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα αγροτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ, καθώς παραπέμπουν σε μηχανισμό παράτυπης απόσπασης μεγάλων αγροτικών επιδοτήσεων από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr.
Πρόκειται για τα στοιχεία που αφορούν την «αμαρτωλή» υπόθεση της λίμνης Κάρλα που ήδη έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Μπουνάκης αναμένεται σήμερα στις 10 το πρωί να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και θεωρείται βέβαιο ότι θα κληθεί να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι η δήλωση για την έκταση στη λίμνη Κάρλα έγινε μεν από το δικό του ΚΥΔ υποστήριξε όμως πως δεν είχε αρμοδιότητα ή δυνατότητα να ελέγξει την γνησιότητα των μισθωτηρίων που προσκομίζουν οι παραγωγοί.
Πάντως, σύμφωνα με τα έγγραφα του ογκώδους φακέλου από το ΚΥΔ του στελέχους και πρώην υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδρεύει στην Κρήτη, δηλώθηκαν το 2022 ως αγροτικές εκτάσεις που πρέπει να επιδοτηθούν 338,6 στρέμματα της λίμνης Κάρλα. Την συγκεκριμένη αίτηση υπέβαλε η παραγωγός από την Κρήτη Ε.Α. η οποία έως τότε δήλωνε μόλις 9 στρέμματα ελιές στο Ηράκλειο. Η Ε.Α. επισύναψε με την αίτηση της - που έγινε δεκτή από το ΚΥΔ Μπουνάκη - μισθωτήριο για τα 338,6 στρέμματα στην Κάρλα έναντι 2 ευρώ το μήνα ήτοι 0,006 ευρώ το στρέμμα. Ως εκμισθωτής εμφανίζεται ο Α.Μ. , κάτοχος δεκάδων ακινήτων και επαγγελματίας στο χονδρεμπόριο παλαιών σιδήρων (σκραπ)
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα στα οποία θα όφειλε - όπως υποστηρίζουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα - να ανατρέξει το ΚΥΔ Μπουνάκη, τα 338,6 στρέμματα αποτελούν δημόσια γη που δεν έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια περιφέρεια Θεσσαλίας για καλλιέργεια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση στους φερόμενους εκμισθωτές - μισθωτές Α.Μ και Ε.Α.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας τα συγκεκριμένα ονόματα δεν περιλαμβάνονται καν στον επίσημο πίνακα δικαιούχων της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που αφορά την παραχώρηση εκτάσεων αποκλειστικά για ξηρικές καλλιέργειες τροφίμων ή ζωοτροφών.
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του κ. Μπουνάκη, ότι δεν είχε την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να ελέγξει την γνησιότητα των μισθωτηρίων που προσκομίζουν οι παραγωγοί, αρμόδιες πηγές εξηγούν πως οι πιστοποιημένοι υπεύθυνοι ΚΥΔ συμμετέχουν υποχρεωτικά σε σεμινάρια και εξετάσεις που τους μαθαίνουν να ξεχωρίζουν μια λίμνη από ένα χωράφι ή ποια είναι δημόσια και ποια ιδιωτική έκταση.
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο συνεργάτης του κ. Μπουνάκη κατηγορείται για την υποβολή δεκάδων ηλεκτρονικών συμφωνητικών μίσθωσης που αφορούν ψευδώς δηλωθέντα αγροτεμάχια.
Επίσης, από τον έλεγχο στις τραπεζικές του καταθέσεις εντοπίστηκε κατά το χρονικό διάστημα 2023 - 2025 καταθέσεις που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ και η παράλληλη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς αρχηγικών μελών του κυκλώματος των Γιαννιτσών. Τα ποσά προέρχονταν είτε από καταθέσεις μετρητών, είτε από πίστωση ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε από πιστώσεις ποσών που γίνονται από την εταιρεία «PROACTIVE ΜΟΝ. Α.Ε.», στην οποία εργάζεται μεν ο M.K., αλλά τα ποσά δεν αφορούν τη μισθοδοσία του.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι επιβαρυντικές συνθήκες για τον Μ.Κ. αλλά και ερωτήματα για τον κ. Μπουνάκη προκύπτουν από το περιεχόμενο των διαλόγων που καταγράφηκαν στο πλαίσιο νόμιμων επισυνδέσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μ.Κ. σε μια από τις συνομιλίες που φέρεται να έκανε σχετικά πρόσφατα και θορυβημένος από τους ελέγχους που πραγματοποιούσε εκείνο το διάστημα η ΑΑΔΕ σε πολλά ΚΥΔ λέει στον συνομιλητή του να κόψει ένα τιμολόγιο από την «ατομική» (προφανώς εννοεί την ατομική επιχείρηση), για να καλύψει χρηματικά ποσά που έχει λάβει από κάποιον «ΜΠΟΥΝΑΚΗ» και από την εταιρεία «PROACTIVE».
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ από το σύνολο της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης των Γιαννιτσών κατά τα έτη 2018 έως σήμερα προκύπτει ότι τα άτομα που περιλαμβάνονται στην προανάκριση έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενισχύσεις συνολικού ποσού 8.773.678,08 ευρώ, με την προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3.654.625,03 ευρώ.
Επιπλέον, για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται μόνο στην προκαταρκτική εξέταση, προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα διερεύνησης (2018-2022), έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενισχύσεις συνολικού ποσού 10.827.322,45 ευρώ, με την προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.363.037,07 ευρώ. Η έρευνα έδειξε παράλληλα ότι η η πλειοψηφία των μελών ουδεμία σχέση έχουν με αγροτική δραστηριότητα και το σύνολο των δηλώσεών τους ήταν ψευδές. Τα συγκεκριμένα δεδομένα σε συνδυασμό ότι ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ περιορίστηκε σε ένα μικρό μόνο ποσοστό των δηλωθεισών εκτάσεων, οδηγεί τους αρμόδιους στην εκτίμηση ότι η ζημία που θα προκύψει κατόπιν ελέγχου του συνόλου των δεδομένων θα ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντοπίσει μεγαλοκτηνοτρόφο - χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν είναι ο κ. Μαγειρίας - ο οποίος δήλωσε 6.000 κερδισμένα τυχερά δελτία.
Υπενθυμίζεται πάντως, πως την περασμένη Τρίτη το προεδρείο της εξεταστικής έκανε αποδεκτή την πρόταση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη για την άμεση παραπομπή στην δικαιοσύνη και στην Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος» όλων των παραγωγών οι οποίοι εμφανίζουν ύποπτη συχνότητα στο να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια.
Ο Μαγειρίας και ο κτηνοτρόφος με τα 6.000 τυχερά δελτίαΝα σημειωθεί ότι σήμερα ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής θα καταθέσει και ο κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της αγρότισσας με την Ferrari και ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να έχουν κερδίσει χρηματικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια.
Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντοπίσει μεγαλοκτηνοτρόφο - χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν είναι ο κ. Μαγειρίας - ο οποίος δήλωσε 6.000 κερδισμένα τυχερά δελτία.
Υπενθυμίζεται πάντως, πως την περασμένη Τρίτη το προεδρείο της εξεταστικής έκανε αποδεκτή την πρόταση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη για την άμεση παραπομπή στην δικαιοσύνη και στην Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος» όλων των παραγωγών οι οποίοι εμφανίζουν ύποπτη συχνότητα στο να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια.
