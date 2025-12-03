Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχτηκε στη Βουλή την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Νικήτας Κακλαμάνης - Δείτε βίντεο
Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε στο κτίριο του Κοινοβουλίου από τον πρόεδρο της Βουλής - To ξεχωριστό δώρο του προέδρου της Βουλής για τον γιο της
Στη Βουλή των Ελλήνων έφτασε το σήμερα το μεσημέρι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ προκειμένου να πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε από τον κ. Κακλαμάνη στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια οι δύο τους συζήτησαν για διάφορα θέματα που αφορούν τη συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.
Ο κ. Κακλαμάνης, αφού ευχάριστε την Αμερικανίδα πρέσβειρα για την επίσκεψη της στο ελληνικό Κοινοβούλιο, της χάρισε ένα αναμνηστικό δώρο, ένα μεταξωτό μαντήλι για την ίδια, αλλά και μία γραβάτα με μικρούς τσολιάδες για τον γιό της, χειρονομία που την συγκίνησε ιδιαίτερα.
Φεύγοντας από τη Βουλή, η κ. Γκιλφόιλ, παρότι αρχικά ξαφνιάστηκε από την πρόσκληση, δεν αρνήθηκε να βγει φωτογραφία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή:
