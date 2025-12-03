Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχτηκε στη Βουλή την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Νικήτας Κακλαμάνης - Δείτε βίντεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε στο κτίριο του Κοινοβουλίου από τον πρόεδρο της Βουλής - To ξεχωριστό δώρο του προέδρου της Βουλής για τον γιο της