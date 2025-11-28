Νέα κλήση για εξέταση στις 11 Δεκεμβρίου θα στείλει η επιτροπή της Βουλής στον «Φραπέ»

Εάν ο Γιώργος Ξυλούρης αρνηθεί και πάλι να παραστεί επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, τότε είναι πιθανό να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του