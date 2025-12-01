Οι αγρότες άνοιξαν την ΠΑΘΕ στο ύψος των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη - Ένταση με οδηγούς, δείτε πού υπάρχουν μπλόκα
Κλειστή από χθες η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας και ο Ε65 - Συμβολικός αποκλεισμός από τους αγρότες του Κιλκίς στο τελωνείο Δοϊράνης
Σε πλήρη εξέλιξη είναι για δεύτερη ημέρα σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις.
Από χθες παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, αγρότες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και έκλεισαν την ΠΑΘΕ και στα Μάλγαρα. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι άνοιξαν το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.
Την ίδια στιγμή νέα μπλόκα στήνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από το πρωί, αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της εθνικής οδού, όπου είχε στηθεί φραγμός με κλούβες της Αστυνομίας για να αποτραπεί η είσοδος στο οδικό δίκτυο.
Παρά τον αστυνομικό κλοιό, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, βγήκε στο οδόστρωμα και κατάφερε να φτάσει στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τα διόδια, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ ο κύριος όγκος των τρακτέρ παραμένει συγκεντρωμένος στον κόμβο των Μαλγάρων . Πλέον είναι ανοιχτό το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.
Την ίδια ώρα και ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν σε εξέλιξη, οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών. Μάλιστα, ένας οδηγός χτύπησε πάνω σε ένα τρακτέρ τον προφυλακτήρα του οχήματός του και στη συνέχεια ακολούθησε ένα επεισόδιο με ύβρεις.
Τελικά, δημιουργήθηκε μία λωρίδα και όλα τα εγκλωβισμένα οχήματα αποχώρησαν. Πλέον, στην εθνική, στο ύψος των διοδίων είναι μόνο αγρότες και αστυνομικοί. Δυνάμεις της Τροχαίας πραγματοποιούν εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους.
Βίντεο: Ένταση μεταξύ εγκλωβισμένων οδηγών και οδηγών στην Εθνική
Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα και σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες. Παράλληλα, οι αγρότες του Κιλκίς έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης σε είσοδο και έξοδο με περίπου 24 τρακτέρ.
Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις πληρωμές.
