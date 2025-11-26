Τέλος ο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην ΑΑΔΕ οι πληρωμές και οι έλεγχοι για τους αγρότες

Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι νόμιμοι δικαιούχοι μπορούν να προσβλέπουν σε ταχύτερες πληρωμές μέσω ψηφιοποιημένων διαδικασιών, με καλύτερη διασταύρωση στοιχείων (Κτηματολόγιο, Ε1, Ε3, ΕΦΚΑ κ.λπ.), αλλά και πιο «σκληρές» συνέπειες σε περιπτώσεις λαθών ή παρατυπιών, αφού κάθε πρόστιμο μετατρέπεται αυτομάτως σε βεβαίωση χρέους.Όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν ευλαβικά τα δικαιολογητικά (μισθωτήρια, τίτλοι, παραγωγικά στοιχεία, αποδείξεις εισροών), καθώς θα καλούνται για εξηγήσεις αν τυχόν μια διασταύρωση δείξει ασυμφωνία. Σε τυχόν κλήση από την ΑΑΔΕ για «αδικαιολόγητη πληρωμή» θα πρέπει να αξιοποιείται πλήρως η προθεσμία των 20 ημερών για παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία, κατά προτίμηση με λογιστή ή σύμβουλο που γνωρίζει τόσο τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Ταμείων, όσο και τις φορολογικές διαδικασίες.Σε περίπτωση καταλογισμού, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει απόφαση για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένων με τόκους. Τα ποσά επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο ίσο προς το μισό του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας. Σε περίπτωση μη καταβολής, το ποσό βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. του υπόχρεου και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Συνιστάται εκτός κρατικού προϋπολογισμού ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), από τον οποίο θα καταβάλλονται όλες οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής. Ο προϋπολογισμός του λογαριασμού καταρτίζεται από την ΑΑΔΕ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αρχής, εκτός αν μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή επέρχεται αύξηση δαπανών, οπότε απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.Πλέον, ουσιαστικά, η ΑΑΔΕ μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εμπλέκεται στις κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις, που άπτονται του στρατηγικού σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Η διαβούλευση διαρκεί έως τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται εντός του ίδιου μήνα, με στόχο η πλήρης μεταφορά των αρμοδιοτήτων να ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2026.