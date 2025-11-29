Σφοδρή επίθεση Χριστοδουλάκη στον Τσίπρα και πυρά εναντίον στελεχών του ΠΑΣΟΚ που δρουν στα σκοτάδια του παρασκηνίου

Ακούστε. Τη δική μου άποψη θα τη μαθαίνετε από εμένα. Γιατί εγώ πάντα τη λέω δημόσια, ακόμα και αν δεν «βολεύει». Ούτε την υπονοώ, ούτε την «διαρρέω», ούτε έχω «κύκλους», τρίγωνα, τετράγωνα και παραλληλεπίπεδα. Τη λέω όταν άλλοι κάνουν τους τροχονόμους ώστε να βολεύει τη «διαπραγμάτευση». Εγώ δεν διαπραγματεύομαι. Έτσι έμαθα.Πάμε, λοιπόν, να λύσουμε τις απορίες στους «φίλους» που πιάσανε την εργολαβία:1. Εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ. Πρώτα και πάνω από όλα. Άνευ προϋποθέσεων, προσωποκεντρικών ή άλλων. Από την πρώτη γραμμή, όχι με λευκές απεργίες. Πάντα. Είτε αυτό αναγνωρίζεται, είτε όχι. Δεν ζω από την πολιτική, ούτε θα θυσιάσω τα «πιστεύω» και τις αξίες μου για την πολιτική μου επιβίωση. Η πολιτική έχει νόημα αν έχεις σκοπό. Όχι αν είναι η ίδια αυτοσκοπός.2. Πίστευα και πιστεύω ότι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας και αταλάντευτος. Όχι να συμπληρώσει τη ΝΔ, αλλά να την αλλάξει. Όχι να διαβουλευτεί μαζί της, αλλά να πρωταγωνιστήσει ώστε να αποτελέσει τον κορμό της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που θα φέρει την πολιτική αλλαγή. Και ο αγώνας αυτός είναι ΜΟΝΟΜΕΤΩΠΟΣ, απέναντι στην κυβέρνηση και τη δεξιά πολιτική που περιθωριοποιεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.3. Για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και η παράταξη ξανά μεγάλη, δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Οχι μόνο μπορεί, αλλά είναι υποχρεωμένη να κάνει ένα γενναίο άνοιγμα, σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας που επιζητούν διέξοδο εναλλακτικής κυβερνητικής έκφρασης. Να αναζητήσει πεδίο συνεννόησης, πρωτοβουλίες προγραμματικές, κοινοβουλευτικές, κινηματικές, που θα μας ξαναδώσουν το ρόλο της σύνθεσης των δημοκρατικών αντανακλαστικών της κοινωνίας μας. Με την ιστορική μας συνέχεια, το αξιακό βάρος, τα στελέχη, τις θέσεις μας, τον ριζοσπαστικό λόγο που οφείλουμε να εκφράσουμε, με καθαρές γωνίες και αιχμές, τη γείωση μας στις τοπικές κοινωνίες, τους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως κανέναν.4. Ο δρόμος για την ομογενοποίηση του προοδευτικού χώρου - που προσωπικά θεωρώ πως μπορεί να συντελεστεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ- διαμορφώθηκε ουσιαστικά μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Όταν ηττήθηκαν οι νοοτροπίες και τα πρόσωπα που πλήγωσαν και δίχασαν, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά τη χώρα και την αριστερά. Άρα εκ των πραγμάτων, δεν θεωρώ ότι στην ανάγκη σύνθεσης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, οι ανακάμψουσες νοοτροπίες και τα επανεμφανίζοντα πρόσωπα αυτά έχουν να εισφέρουν. Το αντίθετο.5. Για να μπορέσουν να γίνουν τα παραπάνω, η παράταξη πρέπει να κάνει πάρα πολύ δουλειά, αλλαγές και βελτιώσεις. Έχω άποψη για όλα αυτά, αλλά θα τα πω στο Συνέδριο του κόμματος. Εκεί χαράσσουμε στρατηγική και λαμβάνουμε αποφάσεις για την πολιτική και οργανωτική επανεκκίνηση της παράταξης. Για το σάλπισμα της πολιτικής ανατροπής.Όσοι, λοιπόν, δουλεύετε άοκνα στα σκοτάδια του παρασκηνίου, να ξέρετε πως όσα «παραπολιτικά» και αν παράξετε, δεν θα σταματήσω και δεν θα σταματήσουμε να λέμε αυτά που πιστεύαμε και πιστεύουμε.