Handelsblatt: Χώρα - πρότυπο η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου - Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης

«Η Γερμανία μπορεί να μάθει πολλά από την Ελλάδα, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί», γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα και επισημαίνει ότι κ ανένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεν έχει γίνει ποτέ δεκτός στο Βερολίνο όπως πρόσφατα ο Κυριάκος Πιερρακάκης